دبي تحتضن مشغولات تقليدية عالمية فريدة في «سوق المرفأ»

المصدر: دبي ـ البيان

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يطلق «سوق المرفأ» بدبي، أكبر سوق على الواجهة البحرية في المدينة، برنامجاً حافلاً بالأنشطة والفعاليات والمفاجآت على مدار 11 يوماً مليئة بالحيوية تجعل جميع السكان والزوار الذين يرتادونه يعيشون تجربة غنية بالحركة النشطة والغوص في عالم المأكولات والفن والثقافة والسيارات. ويقدم هذا البرنامج الذي يستمر حتى 18 سبتمبر الجاري، مجموعة مشوّقة من الفعاليات التي ترضي الجميع، من محبّي الطعام والعائلات وعشّاق الفن والسيارات.

مهرجان الفنون

ويستضيف سوق المرفأ مهرجاناً للفنون التي يحلم بها كل عاشق للفن! حيث يُقام معرض يشارك فيه أكثر من 90 فناناً عالمياً ويضم مجموعة من روائع القطع الفنية في سوق السجاد (Ace Carpet Market) من 10 إلى 18 سبتمبر الجاري.

يتضمن المهرجان قطعاً فنية فريدة من نوعها من أعمال فنانين عالميين يتمتعون بشهرة واسعة، بما في ذلك الفنان الإيراني أحمد ركني والفنانة الباكستانية الصاعدة عليا أمين عبد الحق والفنانة الأرمنية المعروفة ومصممة الجرافيك جيفان هوفانيسيان، بالإضافة إلى الفنان الأثيوبي بروك يشيتيلا الذي بنى نفسه بنفسه، وغيرهم الكثير.