تحديات كتب الأطفال في جديد «الناشر الأسبوعي»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تناولت مجلة «الناشر الأسبوعي» في عددها الجديد التحديات التي تواجه نشر كتب الأطفال في الوطن العربي، وأكد ناشرون ومبدعون للمجلة التي تصدر عن «هيئة الشارقة للكتاب»، أن أبرز التحديات يتمثل في ندرة المؤلفين والرسّامين والمترجمين المعنيين بالإبداع الموجه إلى الطفل، فضلاً عن زيادة تكلفة النشر في ظل ظروف صعبة متتالية تمر بها صناعة النشر عربياً وعالمياً.

وكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري، افتتاحية العدد «أول الكلام»، عن احتفاء إمارة الشارقة بإيطاليا ضيف شرف الدورة الـ41 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، وقال: «يأتي الاحتفاء بأرض دانتي في الشارقة عاصمة الثقافة، وعاصمة الكتاب، وعاصمة الحكمة، تطبيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونهج سموه في تعزيز روابط التعاون والشراكة مع مختلف الثقافات»، مضيفاً أن سموه يؤكد دائماً «على مبدأ الشراكة الثقافية بما يتضمنه من قيم عليا، تقوم على احترام التنوع والتعددية والاختلاف».

وتابع أحمد العامري: «وفق هذه الرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، نسير بعزم، ونواصل العمل باجتهاد، وبين أيدينا خريطة الطريق الثقافية التي رسمها لنا سموه، ليكون للثقافة العربية مكانها الذي يليق، ليس بماضيها فحسب، وإنما بحاضرها ومستقبلها أيضاً».

ونشرت المجلة حواراً مع الكاتبة والمترجمة المغربية سلمى الغزاوي، والكاتب والناشر الجزائري رابح خدوسي، ومقالات ودراسات عن المسرحي والشاعر البولندي غروتوفسكي، وغيرها.