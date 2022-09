دبي أوبرا في أكتوبر روائع الموسيقى والمسرح العالمية

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دبي أوبرا، دار العروض الفنّية المتألّقة والمنصّة الرائدة للفنون الأدائية، عن باقتها المميّزة من العروض والفعاليات خلال شهر أكتوبر المقبل، إذ تستضيف الوجهة الترفيهيّة الأكثر شهرة في المدينة برنامجاً متنوّعاً من خمسة عروض عالمية.

مجموعة متنوّعة من العروض الاستعراضية والموسيقية الأكثر شهرة حول العالم، والتي تناسب مختلف أذواق سكّان وزوّار دولة الإمارات العربية المتحدة تحل ضيفة على دبي أوبرا التي تجاوز عدد زوّارها حاجز المليون منذ الافتتاح، وتعدّ إضافة نوعية ورائعة لمدينة دبي لما تقدّمه من فرصة ترفيهية راقية تدعم المشهد الفني والترفيهي المزدهر في المدينة.

عرض موسيقي

ومن تلك العروض «كلاسيكيات الجاز» (Jazz Classics) هو أحد العروض الموسيقية المميّزة التي تتضّمن مجموعة رائعة من مؤلّفات عظماء عالم موسيقى الجاز. حيث ستقدّم فرقة دبي أوبرا الكبرى في هذا الحدث الخاص، باقة من أعمال أبرز الفنانين مثل فرانك سيناترا، وإيلا فيتزجيرالد، وأريثا فرانكلين، ونينا سيمون، ومايلز ديفيس، ونات كينج كول.

وتقدم على خشبة مسرح دبي أوبرا المسرحية الاستعراضية الشهيرة «فوتلوز»، بعد جولتين ناجحتين وجولة على مسارح ويست إند، ويستند العرض المسرحي إلى فيلم الثمانينيات الشهير «فوتلوز»، ويجسّد روح الشباب والمرح من خلال عرض أفضل المواهب الموسيقية في المملكة المتحدة. سوف يستمتع الجمهور بتصميم الرقصات الحديث، جنباً إلى جنب مع أحلى أغنيات الثمانينيات الكلاسيكية، مع النجمين جيك كويكندن ودارين داي.

بعد النجاح المبهر الذي حقّقه حفله الموسيقيّ الشهير «رسائل حبّ من دمشق» في دبي أوبرا، ومركز دبي التجاري العالمي، ومشاركته الخاصة في «إكسبو 2020 دبي» يعود الملحن والموسيقي إياد الريماوي إلى دبي أوبرا مرّة أخرى في 15 أكتوبر المقبل لحفل جديد بعنوان «ليلة واحدة في دبي أوبرا» والتي ستكون حتماً أمسية موسيقية لا تُنسى.

«ترافيس»

وتعود فرقة «ترافيس» إلى دبي أوبرا في حفل يتضمّن كامل أغنيات ألبومها الكلاسيكي The Invisible Band، وذلك احتفالاً بمرور 20 عاماً على إطلاق الألبوم الكلاسيكي الذي حقّق أربع مرّات الأسطوانة البلاتينية لأعلى المبيعات، لتقدم فرقة الروك الاسكتلندية نخبة من أشهر الأغاني وأكثرها نجاحاً مثل Sing، وSide، وFlowers In The Window.

في تحيّة مؤثّرة للفنانة الكبيرة إديث بياف في الذكرى الستّين لوفاتها، يصطحب استعراض (بياف! لو سبكتاكل) في دبي أوبرا 22 أكتوبر المقبل الجماهير في احتفال موسيقيّ بحياة النجمة الفرنسية ومسيرتها المهنية من خلال أغانيها التي لا تُنسى، بما في ذلك La Vie en Rose، وNon-Je Ne Regrette Rien، وMon Dieu.

وبدعم من مؤثّرات بصريّة ممتازة تضمّ مجموعة من الصور الأرشيفية والمحتوى الغامر الذي يستعرض أوقاتاً مميّزة من حياة بياف، هذا العرض الرائع الذي طاف في أكثر من 50 مدينة، بما في ذلك باريس ولندن ونيويورك، ويتضمن البرنامج عرضين حصريين للاستعراض الموسيقي، بتنظيم من مجموعة برودواي إنترتينمنت.