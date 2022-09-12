"ماراثون رقمي" بين المانحين والمبدعين يشجع على التحوّل الذكي في الثقافة

المصدر: دبي- البيان

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في الوقت الذي تتحضر فيه "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" "اليونيسكو" للاحتفال بـ 40 عاما على إطلاقها "مؤتمر السياسات الثقافية" وتركيزها لهذه الدورة التي تستضيفها المكسيك على مفهوم الاستدامة.. يتحضر عدد كبير من المبدعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشاركة في ماراثون رقمي ينظم بالتوازن مع المؤتمر وذلك يومي 22 و23 سبتمبر المقبل.

وتحت اسم "الماراثون الرقمي لتعبئة الموارد" ينتظر المبدعون من المنطقة فرصة نسج الروابط مع مانحي الأموال والخدمات، ويركز بشكل رئيسي على ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺬﻛﻲ واﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ.

وﯾﻘﻮم ھﺬا اﻟﺤﺪث الذي تموّل نسخته الخامسة من قبل "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن ( آﻓﺎق)" وﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ "ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻤﺆﺳسات اﻟﻌﺮﺑية" ﻋﻠﻰ رﻛﺎﺋﺰ من بينها: إتاحة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ واﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ. ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ "اﻟﻤﺎراﺛﻮن اﻟﺮﻗﻤﻲ" إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺠﻨﯿﺪ ﻛﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت داﺋﻤﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻔﻨﻮن واﻹﺑﺪاع. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻮ ﯾﺘﺠﺎوز ﻛﻞ اﻟﺤﻮاﺟﺰ واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ واﻟﻤﻜﺎن واﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻘﺎء اﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ اﻷطﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.

الجدير ذكره أن الدورة السابقة من الماراثون جمعت ﺣﻮاﻟﻲ 70 ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ واﻟﺪاﻋﻤﯿﻦ ﻣﻦ 34 ﺑﻠﺪا وبحضور أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 500 ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ. كما ﺗﻢ إﻧﺠﺎز 442 ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ 49 ﻣﺸﺮوع إﺑﺪاﻋﻲ و8 ﻟﻘﺎءات اﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ وﻟﺠﺎن ﻟﻠﻨﻘﺎش ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى رﻓﯿﻊ ﺟﺪا.