بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين الإمارات وأمريكا

المصدر: (أبوظبي ــ وام)

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التقت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب أول من أمس في مقر الوزارة بالعاصمة أبوظبي وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي ضمن ثمانية أعضاء برئاسة بريت هورتون رئيس مكتب الحزب الجمهوري وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوفد للدولة بدعوة من سفارة الدولة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وناقشت الكعبي خلال اللقاء توجهات دولة الإمارات الاستراتيجية وسياساتها الوطنية والمحلية بما يتعلق بالثقافة والجهود الرامية إلى تمكين الشباب في مختلف القطاعات، كما تناول اللقاء بحث السبل الرامية لتعزيز أطر التعاون المشترك بين دولة الإمارات والجانب الأمريكي في هذا المجال.

وقالت نورة الكعبي: «تأتي هذه الزيارة التي تعتبر الأولى لبعض الأعضاء لدولة الإمارات في إطار تكامل العلاقات المشتركة التي تربط دولة الإمارات مع الجانب الأمريكي في مختلف المجالات، ونحن سعداء بهذا الاجتماع الذي عكس مدى التقارب المشترك الذي يجمع كلا البلدين».

وتابعت: «نؤمن في دولة الإمارات إيماناً راسخاً بأهمية التعايش السلمي والتسامح الديني وحرية التعبير باعتبارها ركائز أساسية وتنموية للمجتمعات العالمية كافة، وهذا ما جعل دولتنا تولي الدبلوماسية الثقافية اهتماماً كبيراً نظراً لما تلعبه من دور في تقريب المسافات ووجهات النظر بين الشعوب».

وأضافت: «ناقشنا خلال الاجتماع العديد من الملفات المهمة حيث أبدى الوفد حرصه للتعرف على السياسات المختلفة التي أدت لإيجاد هذا النمو المتسارع في الإمارات، كما بحثنا جملة من المواضيع التي تسهم في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدي».