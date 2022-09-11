إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بـ «مركز سالم بن حم الثقافي»

المصدر: العين ــ البيان

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أعلن مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز، على شبكة الإنترنت https://salembinhamculturalcenter.com/، وبتصاميم عصرية ومبتكرة، وبمواصفات حديثة ومنافسة عالمياً، تحاكي أحدث ما توصلت إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية على مستوى العالم.

حضر عملية التدشين، الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، والشيخ الدكتور مبارك بن سالم بن حم، والشيخ الدكتور عبد الله بن سالم بن حم، والشيخ صقر بن سالم بن حم، والشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم.

تجربة فريدة

وأكد المجلس أن الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز الثقافي، يتيح لزواره تجربة فريدة، من ناحية سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة، والمشاركة التفاعلية والمعرفية، من خلال خطوات سلسة وبسيطة، تضمن فعالية وانسيابية البحث، بما يلبي تطلعات الزوار.

وقال الشيخ مسلم بن حم «إن إطلاق الموقع يندرج في إطار سعي المركز المستمر في تحقيق التميز، بمختلف جوانب العمل في مجال التراث والثقافة، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة الرشيدة».

وقد تم تصميم الموقع وتطويره، وفقاً للمعايير التكنولوجية الحديثة، حيث يُتيح لزواره سهولة التصفّح، باللغتين العربية والإنجليزية، كما روعي في التصميم، أن يعمل بشكل كامل ومتوافق مع جميع الهواتف والأجهزة اللوحية الذكية، باستخدام متصفحات متعددة.

ويقدم الموقع لزواره تجربة فريدة، من خلال إمكانية الاطلاع على العديد من المؤلفات التراثية والثقافية العربية والعالمية، من خلال الولوج إلى المكتبة الرقمية، التي تضم مؤلفات تغطي مجالات ثقافية مختلفة، بالإضافة إلى قسم خاص بآخر الأخبار والفعاليات التي يستضيفها المركز.