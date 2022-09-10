ورش تلوّن المفردات الوطنية والتراثية

المصدر: أبوظبي - وام

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يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية مشاركته أطفال المدارس فرحتهم ببداية العام الدراسي الجديد عبر تنظيم محاضرات تثقيفية وورش لتلوين المفردات الوطنية والتراثية وتشجيع الأطفال على بذل المزيد من الجهد في طلب العلم بمشاركة الشخصيات الكرتونية الخاصة بالأرشيف والمكتبة الوطنية.

ولاقت أنشطة الأرشيف والمكتبة الوطنية منذ مطلع العام الدراسي اهتماماً خاصاً من قبل الطلبة الذين تفاعلوا مع المعلومات الوطنية التي تقدم لهم، بأسلوب تتضافر فيه الفائدة مع المتعة التي يحققها المختصون والشخصيات الكرتونية للأطفال.

وفي السياق نفسه، يتعرف الطفل إلى وثائق الأرشيف والمكتبة الوطنية الخاصة ومدى أهميتها، وواجب حفظها من التلف والضياع، علاوة على معلومات عن الباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطورها في ظل قيادتها الرشيدة.

وشمل البرنامج أيضاً ورشة لتلوين رسومات للمفردات الوطنية والتراثية، ورسومات مستمدة من «السنع» الإماراتي بشكله الذي يتلاءم مع إمكانات الفئة العمرية التي تشارك في اللقاء.