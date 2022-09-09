دبي تحتضن احتفالات متنوعة باليوم الوطني السعودي الـ92

المصدر: دبي ــ البيان

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تشارك دبي السعوديين أفراحهم بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية، عبر إطلاق العديد من الفعاليات الترفيهية والعروض الرائعة والتي من بينها الحفل الغنائي الذي سيحييه كل من أصالة نصري، وفؤاد عبد الواحد وأصيل هميم في كوكاكولا أرينا بدبي 24 سبتمبر الجاري.

يذكر أن الحفل هو جزء من برنامج حافل ومتنوع من الفعاليات والأنشطة التي ستنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بهذه المناسبة والتي ستبدأ في 23 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 26 منه في أنحاء متنوعة من مدينة دبي.

وذلك للتأكيد على الروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. وبدورها، سوف تشارك مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم والفنادق وبقية الوجهات السياحية في دبي في هذه الاحتفالية بتقديم العروض الترويجية المميزة والتخفيضات، علاوة على برامج ترفيهية خاصة. يذكر أن المملكة العربية السعودية تحتفل بيومها الوطني في 23 سبتمبر من كل عام.