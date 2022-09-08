دبي تشهد ندوة تحفيزية لترقية العقل بتبني المعرفة والمهارات والتكنولوجيا

المصدر: دبي – البيان

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شهدت دبي انطلاق أول ندوة تحفيزية حضورية للمؤثر والمتحدث التحفيزي أحمد خراط المعروف باسم AK مؤخراً في فندق العنوان بوليفارد تحت عنوان «طور عقليتك مع AK».

سلط خراط الضوء على مدى أهمية امتلاك عقلية قوية للنجاح ومدى أهمية ترقية عقليتنا من أجل تبني المعرفة والمهارات والتكنولوجيا في يومينا هذا.

وذكر أن طريقة تفكيرنا مثل الهواتف الذكية، نحتاج دائماً إلى تحديث برامجنا ولكن في وقت ما لن يكون التحديث مفيداً، وفي ذلك الوقت نحتاج إلى التحول من التحسين إلى التطوير إذا أردنا أن يكون لدينا عقلية قوية. استخدم خراط الهواتف الذكية كمثال بذكر ما يلي: عندما تطلق شركات الهواتف هاتفًاً جديدًا تمامًا في ذلك الوقت، لن يعود التحديث مفيدًا للهاتف القديم لأن كاميرا الهاتف الجديدة ستكون بجودة ودقة أعلى بكثير بالإضافة إلى أداء الهاتف سيكون أسرع بكثير من الهاتف القديم. الهاتف القديم وكذلك ذاكرة الهاتف الجديد ستكون أكبر بكثير من الهاتف القديم. لهذا السبب، إذا أردنا أداء هاتف مرضي، يجب أن ننتقل من التحديث إلى الترقية.

وأيضا عقليتنا هي نفس الشيء. نحتاج إلى الاستمرار في تحديث طريقة تفكيرنا بالمعلومات والمهارات والتكنولوجيا ولكن في مرحلة ما لن يكون التحديث مفيدًا لنا لأننا استخدمنا جميع المصادر من حولنا نفس الأشخاص نفس المعلومات خلال السنوات العشر الماضية. في هذا الوقت، نحتاج إلى التحول من التحسين إلى التطوير من خلال وجود أشخاص جدد من حولنا، وتعلم أشياء جديدة منهم، حتى لو كان علينا الاستثمار في أنفسنا للتعلم ولكن من المهم أن يكون لدينا أشخاص جدد في حياتنا من أجل أن نكون قادرين على تطوير عقليتنا.

وبدأ خراط برنامجه «ترقية عقلك باستخدام AK» بقوله اقتباسه الشهير: «إما أن تقوم ببرمجة عقليتك لتحقيق النجاح أو أن عقليتك سوف تبرمجك على الفشل». وأوضح أن هناك العديد من الحقائق التي نعرفها جميعًا ولكن لا نتبعها جميعًا على سبيل المثال، إن تناول الطعام الصحي يعطينا صحة جيدة، ويمنحنا التمرين طاقة جيدة وشكل جيد للجسم، والتعليم الجيد يعطينا نتيجة جيدة، والعمل الشاق يؤتي ثماره.

وسأل الحضور لماذا يعتقدون أن الناس لا يتبعون الحقائق التي يعرفونها بالفعل. كانت إجابته «ببساطة من الصعب تنفيذها، لأن كل شيء صعب في الحياة يميز نجاحاتنا من نجاحات الآخرين و هذا هو الفرق الحقيقي بين الناس العاديين والأشخاص الغير العاديين، فهم يقومون بالأشياء الصعبة بالطريقة الصعبة للحصول على نتيجة مختلفة عن الآخرين. لكن ليس من المستحيل تنفيذ كل هذه الحقائق إذا كانت لدينا عقلية قوية».