2747 كتاباً لجمعية الناشرين الإماراتيين في «عمان الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

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تشارك «جمعية الناشرين الإماراتيين» في الدورة الحادية والعشرين من «معرض عمان الدولي للكتاب»، الذي تستمر فعالياته حتى 10 سبتمبر الجاري، بمشاركة 400 دار نشر من 22 دولة، بتنظيم من اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى.

وتتيح الجمعية لجمهور المعرض عبر مشروعها الرائد «منصة» فرصة الاطلاع على إصدارات 33 دار نشر إماراتية، ضمن جهودها في التعريف بحركة النشر وصناعة الكتاب في الإمارات، وتحقيقاً لسعيها في تمكين أعضائها من المشاركة في معارض الكتاب الدولية.

عناوين جديدة

وتعرض الجمعية 309 عناوين جديدة في مختلف أصناف الأدب والفكر والحقول العلمية والمعرفية ومجال الترجمة، بإجمالي 2747 كتاباً، تشتمل كذلك على إصدارات للأطفال واليافعين، وتعكس تنوع اهتمامات وتخصصات الناشرين الإماراتيين وسعيهم إلى توفير ما يتناسب مع اهتمامات القراء من كل الفئات العمرية.

وخلال افتتاحها للمعرض أشادت وزيرة الثقافة الأردنية الدكتورة هيفاء النجار، بمشاركة جمعية الناشرين الإماراتيين وحرصها على تمكين الناشر الإماراتي من تسويق الإصدارات الإماراتية في المحافل الدولية، ومن ضمنها المشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب وتعريف جمهور القراء في الأردن بتطور حركة النشر في الإمارات.

ويحظي جناح الجمعية في المعرض بإقبال الزوار من مختلف الفئات، وخصوصاً من عدد من الناشرين العرب الذين اطلعوا على إصدارات دور النشر المشاركة عبر «منصة»، وأبدوا إعجابهم بالمبادرة التي توفر مظلة لمشاركة الناشرين الإماراتيين وإبراز دورهم في تقديم إضافة نوعية إلى ساحة النشر في الإمارات والعالم العربي.

طموحات مشتركة

وقال راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، «تمثل مشاركة الجمعية في معرض عمان الدولي للكتاب امتداداً لجهودنا الدائمة في التعريف بالكتاب الإماراتي وتأكيداً للصلة الثقافية والطموحات المشتركة للناشرين في الإمارات والمنطقة العربية، من أجل الوصول بالكتاب العربي إلى آفاق جديدة تحقق المزيد من التحفيز على القراءة وتلبية اهتمامات القراء المتنوعة».