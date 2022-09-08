«التعليم والمعرفة» تعلن الفائزين في تحدي القراءة الصيفي

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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كرّمت دائرة التعليم والمعرفة، في إطار جهودها لتشجيع الجيل الجديد على تبني القراءة كأسلوب حياة، 14 طالباً وطالبة الفائزين بتحدي القراءة الصيفي، معلنةً بذلك ختام المرحلة الأولى من مسابقات تحدي الكتب وبدء التحضيرات لإطلاق المرحلة الثانية ضمن المسابقة وهي مرحلة تحدي الفرق.

وكانت دائرة التعليم والمعرفة قد أطلقت في مايو الماضي مسابقة تحدي الكتب التي تهدف إلى تحفيز الطلبة على القراءة عبر مجموعة من التحديات والمراحل، وفتحت في ذات الوقت باب التسجيل في التحدي الصيفي للطلبة، باعتباره المرحلة الأولى من التحدي.

300 طالب وطالبة

وسارع أكثر من 300 طالب وطالبة من عشّاق القراءة من الصف السابع إلى العاشر من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي للمشاركة في التحدي على مدار شهري يوليو وأغسطس وقراءة أكبر عددٍ ممكن من الكتب المفضّلة لديهم ضمن مواضيع المغامرة والغموض والخيال والشعر.

وثّق الطلبة مشاركاتهم عبر سجلّ رقمي، حيث سجلوا مجتمعين قراءة أكثر من 2,900 كتاب من مختلف الأنواع باللغتين العربية والإنجليزية، أي ما يقارب معدل وسطي 10 كتب لكل طالب خلال شهرين، ما يعكس أهمية التحدي في تشجيع الطلبة على قراءة المزيد من الكتب.

واستقبلت دائرة التعليم والمعرفة الفائزين الأربعة عشر في مقرها حيث تسلّم الفائزون عدداً من الجوائز القيّمة تكريماً لجهودهم وحماسهم باعتبارهم مثالاً واعداً عن المتعلمين مدى الحياة، وتمنّت لهم عاماً أكاديمياً ناجحاً، ودعتهم لمواصلة شغفهم بقراءة الكتب وتوسعة مداركهم في مختلف المجالات.

14 فئة

واستقبل تحدي القراءة الصيفي مشاركات الطلبة ضمن 14 فئة لتمكين أكبر عددٍ ممكن من المشاركين من تحقيق شغفهم بالقراءة. وتوزّع الفائزون الأربعة عشر على فائزين باللغة العربية والإنجليزية ضمن فئات قارئ الصيف المميّز والباحث عن التشويق والمفتش السري والمغامر الرائع ومحب الشعر، بالإضافة لفائزٍ واحد ضمن فئات القارئ المتنوع، والقارئ الشغوف، وأفضل ركن للقراءة، وأفضل مجموعة كتب.

ومع بداية العام الأكاديمي 2022- 2023 تنطلق مرحلة الفرق ضمن مسابقة تحدي الكتب والتي تتوزع على مرحلتين، تمتد الأولى حتى شهر نوفمبر، حيث ستعمل المدارس خلالها على تحضير فرقها عبر تدريبات ومنافساتٍ داخلية.

وستشهد هذه المرحلة المنافسات بين المدارس المشاركة، والتي سيتأهل منها نحو 72 فريقاً، لتنطلق معها مرحلة الجولات الإقصائية بين يناير وفبراير 2023، حتى تأهّل الفرق الأفضل ضمن كل فئة إلى المرحلة النهائية.

وستتزامن المرحلة النهائية للتحدي مع فعاليات شهر القراءة في مارس 2023، حيث تتنافس الفرق المتأهلة بنموذج المواجهة المباشرة، وسيتم تكريم الفريق الفائز عن كل فئة بكأس التحدي، فيما سيحصل كل عضو في الفريق على مجموعة من الجوائز القيّمة.