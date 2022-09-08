مؤسسة الإمارات للآداب ومجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات تحتفيان بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: دبي ـ البيان

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نظمت مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب، ماراثوناً للتحرير خاصاً بيوم المرأة الإماراتية في حرم جامعة زايد بأبوظبي يوم الثلاثاء الماضي. ويهدف الماراثون إلى تسليط الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية محلياً وعالمياً، وذلك من خلال إنشاء عدد من المقالات المخصصة للنساء الإماراتيات البارزات على موسوعة ويكيبيديا، الموسوعة الأشهر على الإنترنت.

20 مقالة

وقدمت مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات ورشة تدريبية لطلبة جامعة زايد حول أساسيات إنشاء المقالات على موسوعة ويكيبيديا، يليها ماراثون التحرير.

حيث تم إنشاء حوالي 20 مقالة جديدة حول أسماء النساء الإماراتيات الأبرز عبر التاريخ التي تضمها قائمة أعدتها مجموعة المستخدمين للإشادة بمكانة المرأة الإماراتية وتميزها في العديد من المجالات مثل الاقتصاد، والسياسة، والثقافة، والطب، وغيرها، ويحصل جميع الطلبة على شهادات مشاركة تقديراً لمساهمتهم الفعّالة، مُقدمة من مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات ومؤسسة الإمارات للآداب.

مواضيع معاصرة

والجدير بالذكر أن ماراثون التحرير هذا ليس الأول من نوعه، إذ نظمت مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات العديد من ورش التحرير الجماعية احتفاءً بعدد من المناسبات الخاصة مثل يوم المرأة العالمي، وشهر رمضان الكريم واليوم العالمي للبيئة وغيرها، ونجحت هذه الورش في زيادة عدد المقالات المقدمة باللغة العربية والتي تتمحور حول المواضيع المعاصرة التي تهم عالم اليوم، إضافة إلى تعزيز المحتوى العربي على موسوعة ويكيبيديا.

تندرج هذه الجهود تحت مظلة مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات التي بدأت كمبادرة طموحة باسم «كاتب مكتوب»، المبادرة التي نجحت في زيادة عدد صفحات المؤلفين العرب على موسوعة ويكيبيديا، باللغتين العربية والإنجليزية، بنسبة تزيد على 500%، وهو ما أسهم في توسع المبادرة وتولي فريقها إدارة مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات.

وتستضيف مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات النسخة السادسة من مؤتمر ويكي عربية في الفترة بين 28 و31 أكتوبر المقبل، لتكون هذه النسخة هي الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي.