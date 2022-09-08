دبي أوبرا تستضيف العرض العالمي «بياف لو سبيكتاكل»

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي أوبرا العرض الموسيقي العالمي «بياف لو سبيكتاكل»، في 22 أكتوبر المقبل. ويحتفي هذا العمل الأيقوني، الذي تم تقديمه فيما يزيد على 50 مدينة حول العالم، بما فيها باريس ولندن ونيويورك، بمسيرة أيقونة الغناء الفرنسية إديث بياف.

رحلة مميزة

يصطحب العرض الجمهور في رحلة مميزة لاستكشاف مسيرة المغنية الراحلة من خلال تقديم باقة من أشهر أغنياتها، بالإضافة إلى عروض بصرية من الصور والمحتوى المرئي الذي يصور مراحل مختلفة من حياتها.

وتُؤدي دور بياف في العرض الممثلة والموسيقية الفرنسية الشهيرة ناتالي ليرميت، التي انضمت إلى فريق العمل في عام 2018. وتتمتع ليرميت بخبرة تزيد على ثلاثة عقود في مجال المسرح الموسيقي، حيث أدّت أدواراً مميزة في أعمال شهيرة، مثل «ستارمانيا» و«ذا ليتل ماتش جيرل»، فضلاً عن غيرها من الأدوار في البرامج الإذاعية التي يتم بثها في مختلف أنحاء فرنسا.

وتم تقديم عرض «بياف لو سبيكتاكل» للمرة الأولى في فرنسا عام 2015 بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد إديث بياف، ليتم تقديمه منذ ذلك الوقت في أكثر من 400 عرض عالمي في 50 دولة حول العالم، وحضره ما يزيد على مليون مشاهد.

مسيرة متفردة

ويحتفي العرض بالذكرى الستين لوفاة المغنية الفرنسية بياف، التي حافظت على مكانتها كأكثر نجوم فرنسا شهرة على الساحة العالمية، بفضل موسيقاها العابرة للحدود والثقافات واللغات، ولامست بصوتها العذب مشاعر الملايين، ويأتي بعد أربعة أعوام من تاريخ ظهوره الأول في منطقة الشرق الأوسط في دبي أوبرا في فبراير عام 2019.

وقالت ليز كوبس، الرئيسة التنفيذية لمجموعة برودواي إنترتينمنت جروب: «تسرّنا عودة عرض «بياف لو سبيكتاكل» إلى دبي أوبرا لتسليط الضوء على المسيرة المتفردة للمغنية الأيقونية إديث بياف، كجزء من الجولة العالمية المخصصة للاحتفاء بالذكرى الستين لوفاتها. ونتطلع لتقديم عرض مذهل يصحبنا في رحلة حياة مغنية فرنسا الأولى. وندعو جميع عشاق الموسيقى ومُحبي الثقافة الفرنسية وجميع المهتمين لحضور العرض المسرحي الاستثنائي».