الشارقة تمثل الإمارات والعرب في «مهرجان الكتاب» الأمريكي

المصدر: واشنطن - البيان

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شاركت «هيئة الشارقة للكتاب» ضمن رؤيتها في تعزيز حضور الثقافة الإماراتية والعربية في كبرى الفعاليات الدولية والعالمية، في الحدث الأدبي الأبرز في الولايات المتحدة «مهرجان الكتاب الوطني»، الذي تنظمه مكتبة الكونغرس في دورته الـ 22 تحت شعار «الكتب تجمعنا»، بحضور ومشاركة 90 كاتباً أمريكياً.

وزار أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، على هامش المهرجان، مكتبة الكونغرس، واجتمع برئيسة المكتبة الدكتورة كارلا هايدن، وبحث الجانبان مجالات التعاون والعمل المشترك. وأهدى العامري للمكتبة نسخاً باللغة العربية والإنجليزية من كتاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعنوان «سلاطين كلوة»، تسلمتها رئيسة المكتبة.

وقال أحمد العامري: «تمضي هيئة الشارقة للكتاب في كل ما تقوده من جهود على المستوى المحلي والدولي برؤية واضحة وضع عمادها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نؤمن فيها أن حجم حضور الثقافة العربية عالمياً هو تجسيد لقوة وتأثير مساهمتها في مسيرة الحضارة الإنسانية».