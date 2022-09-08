فنون موسم الخريف في «تشكيل»..200 جلسة وورشة إبداعية

المصدر: دبي - البيان

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يتيح موسم الفنون لخريف 2022 في مركز تشكيل أمام الفنانين وهواة الثقافة والفنون، فرصاً جديدة للتفاعل مع مجتمع تشكيل ذي التنوع الواسع.

والذي يقدم العشرات من الورش والحوارات مفتوحة للجمهور من جميع الأعمار، والتي تُقام ما بين سبتمبر وديسمبر من هذا العام.

وتُعد إتاحة الإبداع أمام الجمهور أولوية لدى مركز تشكيل، الذي يُقدم هذا الموسم أكثر من 200 ورشة وجلسة حوار للكبار والصغار، تغطي مجموعة من الوسائط الفنية التقليدية والرقمية.

ويُتاح المجال أمام عشاق التصوير، مثلاً، لتلقي التدريب مع أحد أوائل المصورين الإماراتيين وأشهرهم، جاسم العوضي، فيما سيقدم عضو تشكيل، الفنان جيمس رازكو، ورشاً تتناول الفن المعاصر وأساليب الرسم.

ويشهد البرنامج العام أيضاً، عودة «الحوارات النقدية»، وهي الدورة التدريبية الشهيرة التي تمتد لـ 12 أسبوعاً، ويقدمها الفنان كيفن جونز الذي يتناول النظرية والكتابة النقديتين.

وتعود فعاليات «أحد المرح» كل أسبوع للأطفال من سن 8 إلى 12 عاماً، ابتداءً من 11 سبتمبر، والتي يعقبها مخيم تشكيل الشتوي للأطفال من 8 إلى 16 عاماً، ابتداء من 11 ديسمبر.

ويقدم صائغ المجوهرات ساشين جين دورة «أساسيات في تصميم المجوهرات» لمن يرغب في تجربة صنع مجوهراته بنفسه. ويمكن للمرء أيضاً التعرف على طرق تصميم القوالب المجسمة باستخدام الطين في دورة من ثلاثة أجزاء تقدمها الفنانة متعددة التخصصات آمنة إلياس.

وقالت ليسا باليتشغار نائب مدير مركز تشكيل: إن المركز يسعى في كل موسم، بصفته حاضنة للإبداع، إلى تقديم برنامج من شأنه ضمان التفاعل بين المعنيين وتثقيفهم وإلهامهم، مشيرة إلى أن التركيز في موسم خريف العام الجاري ينصب على التعلم بعيد الأمد والممارسات المستدامة.

المعارض

تشتمل المعارض القادمة في تشكيل على معرض «إذا صح التعبير» لأعمال الفنانة الإماراتية شما العامري، والذي يقام في مقر المركز بند الشبا. كما يقام معرض «صُنع في تشكيل – الفهيدي» .

والذي يضم مجموعة مختارة من الأعمال لأعضاء تشكيل، بما فيهم صائغة المجوهرات ليا شتايلين والفنانة في مجال الفنون الجميلة تشي ناكانو، ويُقام في مقر المركز بحي الفهيدي. منحوتات وسيستقبل مركز تشكيل، في سبتمبر الجاري، الفنانة الإيطالية باولا أنزيكه في إقامة لمدة أربعة أشهر بالتعاون مع العلامة التجارية العالمية لورو بيانا.