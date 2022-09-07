مركز برجمان بدبي يفتتح متجراً لفرقة «BTS» الشهيرة

المصدر: دبي ــ البيان

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تستقطب دبي المبدعين من كل أنحاء العالم، عبر مبادراتها النوعية الداعمة لهم في شتى الحقول، وتقديم التسهيلات لهم في كل المجالات، وفي السياق، أعلن مركز برجمان افتتاح متجر مؤقت «SPACE OF BTS» لفرقة «BTS» الشهيرة بأغانيها على مستوى العالم، وسيتمكن معجبو الفرقة من الاستمتاع بزيارة المتجر المتكامل، الذي سيفتح أبوابة لأول مرة في الشرق الأوسط.

ويهدف المتجر الذي سيفتح أبوابه 9 سبتمبر الجاري لمدة محدودة فقط إلى تقديم منتجات حصرية وتجربة رائعة للمعجبين من جميع أنحاء العالم، من خلال منطقة تصوير وتجارب تذكارية، التي تحمل طابع فرقة «BTS».

ومن المتوقع تواجد أكثر من 400 منتج مع بعض البضائع الحصرية في المتاجر المؤقتة فقط والتي تشمل الملابس والأكسسوارات والأشكال، وغير ذلك الكثير، ومن المقرر إطلاق منتجات جديدة كل أسبوعين، ليتمتع بها محبو الفرقة. يتميز المتجر المؤقت أيضاً بأماكن تصوير بأشكال وصور مختلفة لفرقة بي تي إس لالتقاط الصور المميزة.