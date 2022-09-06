«جود ويكند».. أول مخيم عالمي للرقص في الشرق الأوسط

المصدر: دبي ــ البيان

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تطلق «جود سبيس» (GOODSPACE)، الشركة الرائدة في مصر المتخصصة في تعليم الرقص، أول مخيم عالمي من نوعه يُعقد في منطقة الشرق الأوسط.

ويزخر بالفعاليات والأنشطة المكثّفة التي تركز على مختلف أنواع فنون الرقص. وسيمنح هذا الحدث الذي يُقام في مصر تحت اسم «جود ويكند» (GOODWEEKEND)، المشاركين فيه فرصة متميّزة لخوض تجربة تتعلق بتمارين الرقص الذي يرقى إلى أرفع المستويات على يد مجموعة من كبار نجوم مصممي والمدربين لهذا الفن الراقي.

برنامج مكثف

سوف يشكل «GOODWEEKEND» الذي يُعقد من 28 سبتمبر الجاري ويستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، أول مخيم رقص من نوعه يتبنّى برنامجاً مكثّفاً يتناول مختلف جوانب هذا الفن ويضم ورش عمل ومسابقات وأنشطة جماعية من شأنها أن تعزز التواصل والانفتاح من خلال الحركات الإبداعية التي تستهوي جمهوراً عريضاً يهوى هذا الفن على الصعيد الإقليمي.

سيشرف على هذا المخيم الذي يمتد على مدار 4 أيام، راقصون يتمتعون بشهرة كبيرة من مختلف أنحاء العالم من بينهم نيكول كيرلاند، مصممة الرقصات المقيمة في لوس أنجلوس، وملفين تيمتيم، مصمم الرقصات المرشح لجائزة «إيمي»، بالإضافة إلى ليلى غالب ومحمود شكري، الشريكين في GOODSPACE، وغيرهم الكثير.

مهارات عالية

وقالت ليلى غالب، الشريكة في «GOODSPACE» في هذه المناسبة: «نحن متحمّسون للغاية للترحيب بالراقصين الذين يتمتعون بالمهارات العالية من جميع أنحاء المنطقة للمشاركة في مخيم الرقص GOODWEEKEND، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم ومعرفتهم واكتساب الثقة في تقنيات الرقص الخاصة بهم.

ومن هذا المنطلق نحن في GOODSPACE، نطمح إلى بناء البرنامج النهائي الذي لن يوفر فقط التدريب من قبل راقصين عالميين محترفين ذوي خبرة، بل أيضاً يرفع مستوى التحدي ويجعل المشاريكن يحققون أقصى قدراتهم الكامنة في مجال الرقص».

بيئة مثالية

من جهته، قال محمود شكري، الشريك في «GOODSPACE»: «لطالما كان فن الرقص جزءاً لا يتجزأ من حياة الناس، بغض النظر عن أعمارهم أو ثقافتهم أو مهاراتهم. ونحن في GOODSPACE، أوجدنا بيئة مثالية تسمح لجميع الراقصين لدينا بالتعبير عن أنفسهم بالفعل أثناء تعلم المهارات التقنية الصعبة وتحسين صحتهم العقلية والبدنية بشكل عام. نتطلع إلى انعقاد مخيم GOODWEEKEND الأول من نوعه الزاخر بالحيوية والنشاط».

يتميّز هذا المخيم الذي يفتح أبوابه أمام الراقصين المبتدئين والماهرين اعتباراً من عمر 10 سنوات، بتقديم تجربة غامرة غنية بورش العمل والتمارين والدروس والخبرة التعليمية التي لا تُضاهى.