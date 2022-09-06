«ميتا» تطلق حملة «مبدعو الغد» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت «ميتا» اليوم حملة «مبدعو الغد» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهي حملة عالمية جديدة تحتفي بالمواهب الناشئة التي تلعب دوراً ريادياً في قيادة مرحلة جديدة من إعداد المحتوى الإلكتروني المبتكر.

فمبتكرو المحتوى الرقمي الذين تم اختيارهم ضمن حملة «مبدعو الغد» هم من الرياديين في مجالات تخصصهم ويمثلون مختلف المجتمعات الفاعلة عبر منصات «ميتا». والأبرز من ذلك هو أنهم يقدمون للمتابعين والمعجبين مجموعة من أفضل الأساليب المعتمدة اليوم لتنسيق مقاطع الفيديو واستخدام التكنولوجيا بفعالية وإعداد المحتوى الترفيهي التفاعلي. وتعد هذه الأساليب المبتكرة من الركائز الأساسية لتطور عالم الميتافيرس وتوسع نطاقه.

12 مبدعاً

لهذه الغاية، تم اختيار 12 مبدعاً من مبتكري المحتوى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لما اعتمدوه من أساليب وطرق مبتكرة لإعداد محتوى الفيديو ونيلهم إعجاب وتقدير أفراد مجتمعاتهم، لما يلعبونه من دور ريادي في مجال ابتكار المحتوى. وتضم هذه المجموعة الرائدين في مجال التكنولوجيا فيصل السيف وأحمد بوعركي.

والمبدعين في مجال نمط الحياة والأزياء هادية غالب ويارا بو منصف والتوأم هضبان، والرسامة ومصممة الجرافيك نوران عويس، والرائد في مجال الواقع المعزز محمد الحبتور، ومبتكري المحتوى الكوميدي عمرو مسكون ومي عبد العال، وعشاق الألعاب الإلكترونية أحمد النشيط وبشار كيال وأحمد الميماني.

مساحة فعالة

مون باز، مديرة شراكات المبدعين لدى شركة «ميتا» في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، علقت قائلة: «ترتكز منصة «Instagram» على ثقافة الإبداع والابتكار.

وتأتي حملة «مبدعو الغد» استكمالاً لالتزامنا بتحويل هذه المنصة إلى مساحة فعالة، يستطيع من خلالها مبتكرو المحتوى تطوير علاماتهم التجارية الخاصة وإيجاد سبل جديدة لتحقيق الربح والاستفادة من أحدث الأدوات والموارد وفرص التعليم، ليصبحوا في الطليعة ويغتنموا فرص الابتكار والإبداع المتاحة لهم.

فالمبدعون على منصتنا يمثلون جيلاً جديداً من الأصوات الشابة القادرة على ترجمة رؤية عالم الميتافيرس إلى واقع ملموس، سواء من خلال ابتكار مختلف مقاطع الفيديو اليوم أم عبر بناء عالم مستقبلي مليء بالمغامرات والمتعة، يسهم في تعزيز التفاعل بينهم وبين معجبيهم والمجتمعات التي يمثلونها».

نخبة مختارة

وسوف تعمل «ميتا» بشكل وثيق مع نخبة مختارة من مبتكري المحتوى خلال العام المقبل، لمساعدتهم على اكتساب المزيد من المتابعين والمعجبين وتحويل شغفهم إلى مهن يحترفونها ضمن مختلف المنصات التابعة لها.

ويتضمن ذلك تنظيم جلسات وورش عمل فردية مع المبتكرين في مجالات تشمل تحقيق المكاسب المالية وتوفير النصائح حول المحتوى الخاص بالعلامات التجارية وغيرها، فضلاً عن التجارب والفعاليات الحصرية لتمكينهم من ابتكار المحتوى المرتبط بأبرز الفعاليات الثقافية، وستنظم أسبوع «ميتا» للمبدعين المقرر في لندن خلال شهر نوفمبر المقبل .

والذي سيكون فرصة مميزة لتعاون المشاركين في حملة «مبدعو الغد» مع بعضهم البعض والاستفادة من تجاربهم الناجحة ومواصلة استمداد الإلهام من منصات «ميتا» لابتكار المزيد من المحتوى في المستقبل.