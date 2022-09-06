حضور معرفي فاعل لـ«تريندز» في رحاب «عمّان الدولي للكتاب 2022»

المصدر: عمّان ــ البيان

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يواصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات لليوم السادس على التوالي، عبر جناحه الخاص في معرض عمان الدولي للكتاب 2022 نشر المعرفة في رحاب المعرض المقام حالياً في العاصمة الأردنية ويستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، إذ يعرض المركز في جناحه عشرات العناوين البحثية والإصدارات والتي تشمل كتباً معرفية، وسلاسل بحثية، ودراسات تتسم بالتنوع والثراء، وتغطي مجموعة من القضايا التي تستحوذ على اهتمام المجتمع العربي والدولي؛ مثل قضايا الإسلام السياسي، والتنمية المستدامة، والتسامح والتعايش، والتحولات في النظام الدولي.

ويشهد جناح «تريندز» توافد أعداد من مختلف شرائح وفئات الزوار، والتي تتنوع بين وفود رسمية وأكاديميين وباحثين وكتّاب ومهتمين بالبحث العلمي، إضافة إلى مثقفين وطلبة وغيرهم من فئات الزوار الذين تعرفوا إلى الإصدارات المعروضة في الجناح ومضامينها القيمة.

إصدارات متنوعة

وزار جناح تريندز في المعرض كلٌّ من وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، ووزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت عبدالرحمن المطيري، حيث ثمَّنا مشاركة «تريندز» بالمعرض كمركز بحث عالمي، كما اطلعا على محتوياته، وأشادا بمستوى إصداراته المتنوعة.

وزار الجناح نبيه شقم وزير الثقافة الأردني السابق، وعزيز الديحاني سفير دولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وراشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، وجبر أبو فارس مدير معرض عمّان الدولي للكتاب، ووفد من وزارة الأوقاف العُمانية وآخر من وزارة الثقافة العُمانية، إضافة إلى وفد من جامعة إربد الأهلية، وطلبة كوريين يدرسون بالجامعة الأردنية، وجمع آخر من الإعلاميين والأكاديميين، إذ أعرب الجميع عن تقديرهم لمستوى إصدارات «تريندز» العلمية ورسالته البحثية العالمية، وقالوا إن مشاركة مركز تريندز للبحوث والاستشارات في معرض عمَّان الدولي للكتاب نوعية وفريدة، وتثري المعرض بطيف واسع من الإصدارات العلمية الفريدة والقيمة التي جذبت شرائح كثيرة من الزوار.

حضور فعال

وضمن أنشطته في المعرض، قام وفد مركز تريندز المشارك في معرض عمّان الدولي بزيارة لجناح دولة الكويت، والتقى سعد العنزي مدير معرض الكويت الدولي للكتاب ومدير إدارة معارض الكتاب بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وقد تم إهداء الجناح مجموعة من إصدارات «تريندز» البحثية، كما قام الوفد بزيارة لجناح وزارة الثقافة الأردنية وتمت مناقشة سبل التعاون والشراكة في المجالات العلمية والبحثية. كما قام وفد «تريندز» كذلك بزيارة إلى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في عمَّان، حيث التقوا السفير أحمد علي البلوشي، وأهدوا فريق السفارة عدداً من إصدارات المركز.

ويشارك «تريندز» للعام الثاني على التوالي في معرض عمان الدولي للكتاب 2022، في إطار حرصه على الحضور الفعال في المحافل الثقافية، ونشر رسالته العلمية والبحثية والمعرفية، وتعزيز دوره في دعم حركة البحث العلمي عالمياً.

وأشار صقر الشريف نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي ورئيس وفد «تريندز» بالمعرض إلى أن تريندز يسعى من خلال مشاركته لتقديم محتوى علمي وبحثي موثق، موضحاً أن المركز يهدف من خلال مشاركته في معارض الكتب المحلية والدولية إلى نشر الثقافة والمعرفة والانفتاح على مختلف المؤسسات الأكاديمية والعلمية والثقافية ودور النشر، فضلاً عن تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع مختلف الجهات التي تخدم مسيرة البحث العلمي.