"تنظيم الاتصالات" و"تنظيم الإعلام" يصدران بياناً حول المحتوى المخالف للأنظمة على نتفليكس

المصدر: البيان

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أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات ومكتب تنظيـم الإعلام بدولـة الإمـــارات بياناً مشتركاً بخصـوص المحتوى المخالف للأنظمة على منصـة نتفليكس Netflix جاء فيه مايلي:

لـقـد لـوحـظ في الفترة الأخيرة قيام منصة نتفليكس ببث بعـض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط البث الإعلامي في دولة الإمارات والمتعارض مع القيم المجتمعية في الدولة .

وقد تم التواصل مع منصة نتفليكس لإزالة هذا المحتوى وخاصة المحتوى المخالف الموجه لفئة الأطفال.

وستقوم هيئة تنظيم الاتصالات ومكتب تنظيم الإعلام بمتابعة ما تبثه المنصة خلال الفترة المقبلة ومدى التزامها بضوابط البث في دولة الإمارات وتطبيق الإجراءات اللازمة في حـال بـث أية مواد تتعارض مع قيم المجتمع ولا تتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة.

هيئة تنظيم الاتصالات ومكتب تنظيم الإعلام في #الإمارات يصدران بيانًا حول المحتوى المخالف للأنظمة على منصة #نتيفلكس Netflix#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ZLtUyAdtA1 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 6, 2022