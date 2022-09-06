دبي تستضيف الدورة الأولى من «ستريت فست» لفنون الشّارع الأدائيّة

المصدر: دبي ــ البيان

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تستقطب دبي العديد من المهرجانات والفعاليات البارزة، التي يشارك فيها مبدعون عالميون، ينشرون المتعة والفرح بين الناس، وفي السياق يستضيف «دبي هيلز مول» الدوّرة الأولى من مهرجان «ستريت فَست» لفنون الشّارع الأدائيّة، حيث تقام مجموعة من العروض الفنيّة والتّرفيهيّة الّتي يقدّمها الفنّانون في الشّوارع ضمن المركز التّجاري، وذلك ابتداءً من 7 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 2 أكتوبر.

وتتضمّن العروض مجموعة متنوّعة من الفنون الموسيقيّة والرّاقصة، والفعاليّات والأنشطة مثل رسوم الكاريكاتير والرّسم على الوجوه، إضافة إلى العديد من التّجارب المميّزة الّتي تسعد الزّائرين القادمين.

وخلال تلك الفترة، سيقدّم المركز التجاري لروّاده فرصة الاستمتاع بالفنون الأدائية والاستعراضية التي تشتهر بها شوارع المدن الرئيسية من حول العالم، حيث سيشاهدون مجموعة من العروض المتنوعّة التي تجمع بين الموسيقى والفنّ والتسلية في أثناء تجولّهم في ممرّات المركز التجاري المزيّنة بالأضواء الطبيعية والنباتات الداخلية، وضمن أجواء مرحة ومبهجة لجميع الزوّار.

13 فنّاناً

يستضيف مهرجان «ستريت فَست» في دبي هيلز مول الفعاليّات والعروض الأدائيّة على مدار 20 يوماً، حيث يقدّم 13 فنّاناً إبداعاتهم الّتي تشمل فنون السيرك مثل ركوب الدراجات ذات العجلة الواحدة، ومهارة التوازن، وألعاب الخفّة، والعروض البهلوانية مع الإطار الدائري الكبير، بالإضافة إلى التّمثيل الإيمائيّ الصّامت، والرّقص بمختلف أنواعه لنشر المتعة في أجواء المركز التّجاري وإسعاد الزّائرين بالفنون المتنوعة.

كما سيكون عازفو الموسيقى حاضرين في أرجاء المركز، حيث يقدّمون عروض العزف على مجموعة من الآلات الموسيقيّة مثل السّاكسفون والجيتار، إلى جانب فرق الجاز والعزف الإيقاعيّ على طبلة الهاندبان.

ويشهد المركز التجاريّ حضور رسّام كاريكاتير يرسم بأسلوبه المبتكر صور الضّيوف الراغبين، ويقدّمها لهم على لوحة كرتونية. كما يتولّى عدد من الرّسامين تلوين الوجوه لإسعاد الصّغار وإضفاء مزيدٍ من السعادة والبهجة في كلّ مكان، حتى تكون زيارة الضّيوف إلى المركز حافلة بالمتعة والسّعادة والتّشويق.

وجهة ترفيه

يعتبر دبي هيلز مول، الّذي افتتح أبوابه في فبراير من هذا العام، الوجهة الجديدة للتسوّق وتناول الطّعام والتّرفيه في قلب دبي هيلز استيت. ويتميّز المركز بمجموعة من المتاجر والمطاعم والمقاهي، إلى جانب وجهات الترفيه العائليّة.

وتشمل أبرز الأنشطة الّتي يتضمنّها المركز التجاري صالات سينما روكسي الّتي تتميّز بأكبر شاشة في الشّرق الأوسط، وأفعوانية القطار السريع ذا ستورم كوستر، الّتي تعد أسرع أفعوانيّة من نوعها في العالم، إلى جانب مجموعة تضمّ أكثر من 65 مطعماً ومقهى، والعديد من المتاجر، وموقف سيارات يتّسع لأكثر من 7000 مركبة.