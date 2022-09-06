«عالم وارنر براذرز أبوظبي» تحتفي بالذكرى السنوية الـ80 لشخصية «تويتي» الشهيرة

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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كجزء من الاحتفالات التي تتواصل على مدار العام بمناسبة الذكرى السنوية الـ80 لشخصية «تويتي»، والذي يعد من أشهر شخصيات الأنيميشن في العالم، تستقبل «عالم وارنر براذرز أبوظبي» ضيوفها بباقة من الفعاليات الاحتفالية المميزة التي تشمل فرص اللقاء مع شخصية تويتي المحبوبة. ذلك بالاضافة إلى العديد من التجارب الترفيهية وأشهى المأكولات التي ستوفر يومياً خلال الفترة من 10 – 30 سبتمبر الجاري.

وبهذه المناسبة، قال دون ستريكلر، المدير العام في عالم وارنر براذرز أبوظبي: «يسرنا الترحيب بالضيوف والعائلات لقضاء أوقات ترفيهية فريدة من خلال المجموعة المتنوعة من الفعاليات العائلية التي نستضيفها احتفالاً بالذكرى السنوية الـ80 لشخصية تويتي المحبوبة. ونتطلع للاحتفال بالمزيد من شخصيات الأنيميشن المحبوبة لدى الجميع، والتي تواصل إدخال البهجة والسعادة على قلوب ضيوف عالم وارنر براذرز أبوظبي من جميع الأعمار».

80 لوحة فنية

وقد استهلت وارنر براذرز احتفالاتها بالذكرى السنوية الـ 80 لشخصية تويتي في بداية هذا العام بتكلفة مجموعة من الفنانين من مختلف أنحاء العالم لتصميم 80 لوحة فنية فريدة من نوعها تتميز بها شخصية تويتي. سيتمكن الضيوف من مشاهدة هذه اللوحات الفنية داخل منطقة حجز التذاكر من 10 سبتمبر الجاري، والتي ستجسد شخصية تويتي المحبوبة برفقة شخصيات لوني تونز الشهيرة مع كعكة عيد الميلاد العملاقة احتفالاً بالذكرى السنوية لتويتي. وستعرض هذه الأعمال الفنية في عدد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وبولندا، والمكسيك، والبرازيل وغيرها.