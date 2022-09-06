مجلس التعاون يطالب «نتفلكس» بإزالة المحتوى المخالف

المصدر: البيان

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طالبت لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون الخليجي منصة «نتفلكس » بإزالة المحتوى المخالف.

وشددت اللجنة على أنه في حال استمرار مخالفة نتفلكس ستتخذ الإجراءات القانونية بحقها.

وصدر بيان مشترك بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ولجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون، حول التوجيه بإزالة منصة نتفلكس "Netflix" للمحتوى المخالف.

وقال البيان "نظرا لما لوحظ في الفترة الأخيرة قيام منصة نتفلكس"Netflix" ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي فـي دول مجلس التعاون، والذي يتعارض مـع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، وبناء عليه تم التواصل مع المنصة لإزالة هذا المحتوى، بما فيـه المحتوى الموجه للأطفال، والتأكيد على الالتزام بالأنظمة. مع التأكيد على أن الجهات المعنية ستتابع مدى التزام المنصة بالتوجيهات.وفي حال استمرار بـث المحتوى المخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".