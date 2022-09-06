محمّد بن زايد في بداية العام الدراسي الجديد
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يــــــــاأبــــــــًــــــا لي أنت مِـن بعـــــــــــــد أبِ
يا «أبـــــا خـــــــالدَ» نجـــــــــلَ «اليعــــــــرُبيْ»
أنت فـــــي نُصحك قـــــــــد أبكيتَني
ففـــــــِــــــــداك اليـــــــــــــــــــومَ أمّي وأبــــــِـــيْ
هكـــــَــــذا وجَّهتَ لــــــِـــيْ مَنظـــــــــــومةً
حُمِّلَتْ فــي القوم تـــــــأديبَ الصَّبيْ
قد نصحتَ الجيلَ نُصحا مُخلصًا
فَضـــْــــلُ عِلمٍ فـــوق فضــلِ النَّسبِ
قد فقــــــــَــدنا اليوم توجيهــــــًـــا كهــَــــــ
ــــذا الــــــــذي شبَّهـــتـــــُــه بـــــــــِــالــــــذَّهبِ
لا عــَـــدِمنـــــــــاكَ رئيســـــــــــــًــــــا قدَّرَ الـــــــ
ــــجُهدَ مِن ذي العِلم أو ذي الأدبِ
دُمتَ فـــي العليــــــاء نجمًا ساطعــًا
دُمتَ غيثـــــــًــا هــــاطلا فـي السُّحُبِ