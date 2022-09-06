بدور القاسمي: المحبة والإيمان بالتنوع طريق النجاح والازدهار

المصدر: لشبونة - البيان

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أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، أنه يمكننا بلوغ النجاح والازدهار عند التحلّي بروح المحبة والصبر والوحدة، وحين يكون لقطاع النشر دور حيوي في إيجاد بيئة تحفز على الإصغاء إلى أصوات متنوعة، وتوفير منصة فريدة من نوعها تتضمن وجهات نظر مختلفة. جاء ذلك خلال كلمتها حول التنوع الثقافي وتعدد الأصوات في قطاع النشر، ضمن مشاركتها في فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر استوريل الذي عقد أخيراً في العاصمة البرتغالية لشبونة.

واستعرضت الشيخة بدور القاسمي في كلمتها أمام المشاركين بالمؤتمر، تجاربها الخاصة كونها امرأة عربية مسلمة تعمل في قطاع النشر، للتأكيد على الدور الحيوي والفعّال الذي يلعبه التنوع وتعدد الأصوات في إثراء البشرية – وهو موضوع جلسة المؤتمر.

ويمثل مؤتمر استوريل، الذي عقد على مدى يومين، منصة لبناء حوار مفتوح بين الأجيال بهدف الإعداد لمستقبل أكثر شمولاً واستدامة. وجمع المؤتمر مشاركين من كل أرجاء العالم ممن يسعون إلى التعاون المشترك لإنشاء تحالفات فعّالة قائمة على الحلول العملية وذلك بهدف إحداث تغيير إيجابي في قطاعات عدة. وأوضحت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين بأنه لطالما تم الحديث عن التنوع والمساواة بين الجنسين في قطاع النشر، وهو موضوع يتطلب اليقظة والاهتمام المستمر على مستوى القطاع من أجل تحقيق النجاح لجميع الشركاء.

واستشهدت الشيخة بدور القاسمي بقضية الشاعرة الأمريكية المشهورة يي-فين تشو التي أحدث إدراجها في مختارات الشعر الأمريكية لعام 2015 ضجة كبيرة على خلفية اكتشاف الجمهور بأن هذه الشاعرة شخصية غير حقيقية، حيث إن شاعراً وأميناً لمكتبة يدعى مايكل هدسون، استخدم اسماً مستعاراً لامرأة صينية لنشر أعماله، بعد أن تم رفض مشاركاته في مسابقات شعرية مرات عدة إلى أن تبنى اسماً من ثقافة أخرى وجنساً آخر، فأصبحت أعماله مقبولة.

تغيير فعال

وأكدت الشيخة بدور القاسمي أن الجدل الدائر حول التحيّز في قبول القصائد والمحاباة وفقاً للجنس والعرق بعيداً عن الجدارة والأحقية والكفاءة يستدعي التأمل وإعادة النظر من قبل أوساط النشر بغية إحداث تغيير إيجابي فعال ضمن هذه الصناعة لمنع ظاهرة التهميش الممنهج للمؤلفين والناشرين من كل الخلفيات.

وأوضحت الشيخة بدور القاسمي أن التحدي الذي يواجهنا جميعاً كمجتمع يتمثل في محاربة الجهل من خلال تعزيز قيم الاحترام والتسامح، والتحلي بالصبر والتعلّم من بعضنا البعض، وبذل الجهد لفهم وقبول وجهات النظر المتنوعة بقلوب محبة.

عزيمة وصبر

أكدت الشيخة بدور القاسمي أنها سعت جاهدة على مدار العقد الماضي لتمكين النساء من كل الخلفيات ودعم حقهن في بلوغ أقصى درجات النجاح المهني، كما شرحت مدى التحديات التي واجهتها خلال عملها في قطاع النشر، ورغبتها بالتوقف في بعض الأحيان، لكن ما تحلّت به من عزيمة وصبر في مواجهة التمييز لعب دوراً رئيسياً في مسيرتها لبلوغ منصب رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، لتكون ثاني امرأة تشغل هذا المنصب خلال مسيرة الاتحاد على مدى 126 عاماً.