الفن يستجلي واقع المرأة

المصدر: الشارقة - البيان

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احتفالاً باليوم السنوي السابع للمرأة الإماراتية، تعاونت الفنانة والمصممة الإماراتية المشهورة أشواق عبد الله مع مجموعة «بيئة» في تقديم معرض فني تحت شعار «الواقع الملهم.. المستقبل المستدام».

وعبرت الأعمال الفنية الرقمية المتحركة عن الفخر بمسيرة وإنجازات المرأة في الإمارات، وتضمن العرض الرقمي ست لوحات مائية وألوان الباستيل توضح جانباً فريداً في رحلة المرأة الإماراتية.

وتعليقًا على فكرة المعرض، قالت أشواق عبد الله: «يشرفني أن أكون جزءًا من هذا المشروع الذي منحني الفرصة لعرض فني وإبراز مساهمة المرأة الإماراتية. يكرم هذا العرض الفريد في يوم المرأة الإماراتية الرحلة التي مر بها أجدادنا. هذه الأعمال الفنية التي تم إنشاؤها بعناية هي محاولة لتسليط الضوء على إنجازاتنا عبر مختلف مناحي الحياة».

أصالة

تسلط الأعمال الفنية الستة الضوء على الخصائص المختلفة للمرأة الإماراتية، وتستخدم الرموز التراثية لتعبر عن أصالة المرأة وإرثها الحضاري في الإمارات.

العمل الفني الأول يرمز إلى «النضال وتحمل المسؤولية» رحلة الغوص وحيث كان مطلوبًا منها تحمل مسؤولية عائلتها وتصوير المرأة الإماراتية كأم ومربية للأجيال وصانعة المستقبل.

وفي الوقت نفسه، يُظهر العمل الفني الثالث أن المرأة الإماراتية طموحة ومتفانية ومعتدلة مع الحفاظ على تراثها وإبراز المرأة الإماراتية المبدعة كحرفيّة.