«تحدي الابتكار الإبداعي» في دبي ينطلق صوناً للتراث الإماراتي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إطلاق «تحدّي الابتكار الإبداعي»، داعيةً رواد الأعمال في القطاع الإبداعي على مستوى المنطقة والعالم إلى المشاركة في تقديم حلول مبتكرة تسهم في الحفاظ على التراث الإماراتي الثقافي المادي وغير المادي ونشره باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

وعلاوةً على الجوائز النقدية للفائزين الثلاثة الأوائل، سيحصل نخبة من أفضل المشاركين على فرصة الظهور ضمن منصة «دبي للثقافة» في «جيتكس نورث ستار» الذي يُعَدُّ أكبر الفعاليات للشركات الناشئة ورواد الأعمال في المنطقة ويستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة ما بين 17 و20 أكتوبر القادم بالتزامن مع «جيتكس غلوبال 2022»، معرض التكنولوجيا الأبرز في المنطقة.

جوائز وميزات

وسيقوم فريق مختص من مركز دبي التجاري العالمي بترشيح قائمة تضم أفضل 20 مشاركة، وبعد إغلاق باب المشاركة يتم اختيار قائمة مختصرة من بينها أفضل 10 مشاركات تحظى بفرصة عرض أفكارها الابتكارية في مجال الحفاظ على التراث ضمن منصة «دبي للثقافة» في المعرض، ومن ثم ستتولى لجنة تحكيم متعددة الخبرات في معرض «جيتكس نورث ستار» تحت مظلة الاقتصاد الإبداعي بتقييم العروض العشرة المختارة واختيار ثلاثة منها للفوز بجوائز نقدية مقدارها 5000 دولار أمريكي و3000 دولار أمريكي و1000 دولار أمريكي بالترتيب ابتداءً من الأفضل.

إضافة إلى ذلك، سيحصل المرشحون العشرة على فرصة للترشح ضمن القائمة المختصرة للمشاركة في «تحدي جيتكس سوبرنوفا» تحت مظلة الاقتصاد الإبداعي والفوز بجائزة بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي.

ويُعَدُّ التحدي أيضاً فرصة للشركات الناشئة العشرة كي تكون جزءاً من برنامج المستثمرين، فضلاً عن الحصول على تصاريح دخول إلى الحدث نفسه، بما فيه جيتكس غلوبال، والوصول إلى منطقة المؤتمرات والمعارض، ودعوات لحضور ملتقى الشركات الناشئة العالمية المبتكرة وبناء شبكة علاقات عملية مميزة.

توثيق التراث

وقالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون بدبي «دبي للثقافة»: «نحرص كهيئة حكومية مؤتمنة على القطاع الثقافي والإبداعي في دبي على إيجاد وسائل مبتكرة لتوثيق مكونات تراثنا الإماراتي الغني وصونها والاحتفاء بها، خصوصاً أن الوصول إلى التراث الثقافي يُعتَبر أمراً جوهرياً في تنمية المجتمعات؛ وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور باستمراريتها، ويعزز من احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية، بحسب ما تنادي به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)»

. وأضافت بدري: تأتي مشاركة «دبي للثقافة» في هذا الحدث التقني الأبرز على مستوى منطقة الشرق الأوسط منسجمة تماماً مع إيمانها بأن الابتكار والإبداع توأمان يميزان عصرنا الراهن، ولا بدّ من توافرهما في قطاع الثقافة والفنون. كما تشكل جزءاً من التزام الهيئة بدعم مبادرة «مدينة دبي الذكية».

أساليب فريدة

يشكّل «تحدّي الابتكار الإبداعي» مسابقة ابتكار عالمية تهدف لاستقطاب أفضل الشركات الناشئة الإقليمية والدولية العاملة في مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية من أجل تصميم أساليب فريدة يمكن من خلالها استرجاع، وإعادة تخيل وتطوير الأفكار التي يمكن من خلالها الحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومشاركته عبر تجربة رقمية.