تكريم عبد العزيز المسلم في الهند لجهوده في صون التراث

المصدر: الشارقة ــ البيان

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كرمت الهند الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، تقديراً لدوره وجهوده في صون التراث وحمايته واستدامته، ونسج أفضل العلاقات مع مختلف الجهات والهيئات التي تعنى بالتراث على مستوى العالم.

مواقع وأماكن

وزار الدكتور المسلم أثناء جولته في الهند، عدة مواقع وأماكن علمية وتراثية وأكاديمية، كما قامت جامعة العلوم والتكنولوجيا بمنحه شهادة الدكتوراه الفخرية، وشملت الزيارة افتتاح متحف التراث في كيرلا، وزيارة مكتبة الشيخ زايد، وزيارة كرسي سي أتش محمد كويا للدراسات حول المجتمعات النامية، ولقاء ودياً مع مدير جامعة كاليكوت، كما أجرى نقاشاً ودياً مع حاكم محافظة ميجالايا، وحل ضيف شرف في حفل اليوم الوطني السادس والسبعين للهند.

علاقات استراتيجية

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: «سعدنا بزيارة جمهورية الهند الصديقة، وقمنا بجولة واسعة اشتملت على زيارات عدة، من أبرزها، كلية مدينة العلوم العربية ببوليكال بولاية كيرلا الهندي، جامعة كاليكوت، جامعة العلوم والتكنولوجيا بولاية ميجالايا الهندية، وغيرها من المؤسسات والهيئات الثقافية والعلمية، وكنا دوماً محل ترحيب وتقدير، كما هو متوقع، حيث تربطنا بالهند علاقات استراتيجية حيوية في مختلف المجالات، وفي القلب منها العلاقات العلمية والأكاديمية والثقافية».

لقاءات مثمرة

ولفت الدكتور المسلم إلى أن برنامج الزيارة تضمن لقاءات عدة، كانت جميعها مثمرة وبناءة، خصوصاً اللقاء الرسمي مع ساتيا بال مالك، حاكم ولاية ميجالايا، في قصره في مدينة شيلونغ، وكذلك اللقاء مع البروفيسور يم كي جاياراج، مدير جامعة كاليكوت، حيث تطرقنا في اللقاء إلى فكرة التبادل العلمي بين معهد الشارقة للتراث وجامعة كاليكوت، وإمكانيات توقيع مذكرة التفاهم بين المعهدين.

أنشطة متنوعة

تضمنت جولة الدكتور المسلم أنشطة متنوعة، من أبرزها افتتاح متحف التراث في كيرلا، حيث افتتح الدكتور عبد العزيز المسلم، متحف التراث في رحاب كلية مدينة العلوم العربية ببوليكال بولاية كيرلا الهندي، بحضور الدكتور صابر نواس محمد، مدير أكاديمية التميز بالهند، والدكتور السيد محمد شاكر، عميد كلية مدينة العلوم العربية في البرنامج، ويشكل المتحف وجهة مهمة لعشاق التاريخ والتراث، ويوفّر للطلبة والمهتمين الوثائق المهمة المتعلقة بالعلاقات الهندية والعربية والتاريخ المحلي وتاريخ نهضة المسلمين في منطقة مليبار.

معرض المخطوطات

وزار المسلم مكتبة الشيخ زايد بكلية مدينة العلوم العربية ببوليكال، وهي إحدى المكتبات الكبيرة في جنوب الهند، وشاهد معرض المخطوطات في اللغات العربية والأردية والفارسية. كما زار كرسي سي أتش محمد كويا للدراسات حول المجتمعات النامية في جامعة كاليكوت، وجال خلال الزيارة في متحف مابيلا التراثي الذي يتضمن الوثائق النادرة القديمة لعلاقات العرب والهند، وألقى الدكتور المسلم محاضرة قيمة عن أهمية صون وحماية التراث، وتم تكريمه تقديراً لمساهماته في المجال التراثي.

برنامج مميز

وحل الدكتور المسلم ضيف شرف حفل اليوم الوطني للهند في نسخته السادسة والسبعين، والذي يصادف في الخامس عشر من شهر أغسطس كل عام، حيث نظمت جامعة العلوم والتكنولوجيا بميجالايا، برنامجاً مميزاً بهذه المناسبة، وقد شارك الدكتور عبد العزيز المسلم، كضيف شرف في الحفل الذي حضره وفد المعهد المكون من الأستاذ أحمد الدح، مدير العلاقات الدولية في معهد الشارقة للتراث، والأستاذ سيف محمد الهاجري، منسق العلاقات الدولية في المعهد.

دكتوراه فخرية

كرمت جامعة العلوم والتكنولوجيا بولاية ميجالايا الهندية الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية في حفل التخريج الخاص الذي تم عقده في قاعة المؤتمرات، وذلك تقديراً لمجهوداته المخلصة لنشر التراث العربي والثقافة الإسلامية في كل أرجاء العالم، وتثميناً لمشاريعه المبتكرة ومبادراته المتنوعة في ميدان التراث، باسترجاع القرى التراثية والمقتنيات التاريخية وتأسيس مراكز علمية ومتاحف تراثية في داخل إمارة الشارقة وخارجها.