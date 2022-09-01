دبي تحفز مبدعي العالم في مسارات الفنون المستدامة

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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تستقطب دبي المبدعين، وتقدم لهم الدعم ليستثمروا مواهبهم في صنع وإنتاج مواد وأدوات تسهم في خدمة البشرية، وهذا ينطبق على تصميم «صحرا» للباحثة والمعمارية والمصممة إيمان شفيق، إذ حقق توازناً مثالياً بين فنون التصميم واستخدام المواد المستدامة في البناء وصنع المنتجات عبر برنامج تنوين بمركز تشكيل في ند الشبا بدبي ويهدف التصميم إلى تطوير المواد والخامات بالاعتماد على البحث والعلاقة بين فنون التصميم والعمارة إلى جانب علم الأحياء وتطوير مادة بناء جديدة من رمل الصحراء في الإمارات، لكون وجهة وروح الفنون بهذا هي الاستدامة.

يستعرض تصميم «صحرا»، منظومة ربط من ألواح الرمل الحيوي مشابهة لتلك المستخدمة في الكسوة المعمارية كنموذج عن التطبيقات العملية للرمل الحيوي. وتوحي الخزانة، التي تم تصميمها لتشكل إضافة قوية مع تأثير ضئيل في المساحة في الوقت نفسه، بالخصائص الفريدة للمادة وقدرتها على تلبية الاستخدامات المعمارية.

الثقافة الحضرية

وفي السياق تقول الباحثة إيمان شفيق لـ«البيان»: وسّعت نطاق ممارساتي في مجالات أخرى من التصميم ودراسة التنمية الاجتماعية والثقافية والعمرانية في دبي. وإلى جانب عملي معمارية وباحثة، قمت بتأسيس استديو إيمان شفيق للتصميم منصةً متعددة التخصصات لاستكشاف التصميم.

وتتابع إيمان: في مشاركتي في برنامج تنوين بمركز تشكيل درست التحدي البيئي في استخدام المواد المستدامة في البناء وصنع المنتجات، وحددت تطبيقات عملية لاستخدام المواد العضوية في تصنيع مادة بناء تعتمد على رمل الصحراء بوسعها اتخاذ أشكال مكانية هيكلية وغير هيكلية. وتضيف إيمان: أعمل عبر مسارين مختلفين، أولهما عبر تطوير مادة جديدة من الرمل - الرمل الحيوي باستخدام بوليمير حيوي من مصادر محلية، والثاني عبر دراستها التعاونية بشأن تطبيق التكلس الاصطناعي على رمل الصحراء.

وعما ستبقى الاستدامة حاضرة في ممارساتها التصميمية تقول إيمان: لقد أصبح هذا الموضوع هاجساً بالفعل! وعزز وعيي بقضايا الاستدامة وكيفية مراعاتها في ممارساتي.