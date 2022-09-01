«مستقبل دبي بعد إكسبو» موضوع مسابقة ماركت الواجهة البحرية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن ماركت الواجهة البحرية، سوق دبي الرائد للمأكولات الطازجة، عن إطلاق النسخة الخامسة من مسابقة الجداريات والفنون بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، في إطار جهوده المستمرة لدعم المواهب الشابة.

ويحصل الفائز في المسابقة على جائزة مالية تبلغ 30 ألف درهم، كما يحظى بفرصة عرض لوحته الجدارية في ماركت الواجهة البحرية في إطار موسم دبي الفني 2023 الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي، بالإضافة إلى عرضها في وجهة التسوق الرائدة بشكل دائم إلى جانب لوحات الفنانين الفائزين في السنوات السابقة.

وتتمحور فكرة المسابقة لهذا العام حول مستقبل دبي بعد «إكسبو 2020 دبي»، أضخم معرض في العالم، والذي حقق نجاحاً مذهلاً بجمع العالم في أكبر ملتقى عالمي منذ بداية الأزمة الصحية. وتشجع المسابقة الفنانين على استقاء إلهامهم من «إكسبو 2020 دبي»، وإطلاق العنان لإبداعاتهم لتسليط الضوء على مستقبل دبي.

وقال محمد المدني، مدير ماركت الواجهة البحرية: «تتيح مسابقة الجداريات والفنون الخاصة بماركت الواجهة البحرية للفنانين المشاركين فرصة للإبداع ورسم ملامح العالم في دبي بعد «إكسبو 2020 دبي» .

وقال خليل عبد الواحد حسن، مدير إدارة الفنون التشكيلية في «دبي للثقافة»: «نلتزم بدعم المواهب المحلية من الإماراتيين والمقيمين والاحتفاظ بها، واستقطاب المبدعين من شتى أنحاء العالم من خلال منحهم منصات مبتكرة للتعبير عن إبداعاتهم أمام الجمهور العالمي».