«ترافيس» في ضيافة «دبي أوبرا»

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحيي فرقة ترافيس، الحائزة جائزة BRIT، حفلاً موسيقياً مميزاً على مسرح دبي أوبرا 17 أكتوبر المقبل. ويتضمّن الحفل كامل أغنيات ألبوم «ترافيس» الشهير «ذا إنفيسيبل باند» The Invisible Band، الذي تربع على قمّة لائحة الأسطوانات الأكثر مبيعاً في المملكة المتحدة منذ صدوره أوّل مرّة، محقّقاً أربع مرّات الأسطوانة البلاتينية لأعلى المبيعات، وتضمّن الألبوم أغنيات ناجحة مثل Sing، وSide، وFlowers In The Window. وشارك في إنتاج الألبوم نايجل جودريتش (المنتج الذي عمل مع فرق شهيرة مثل راديوهيد وبول مكارتني)، والذي أنتج أيضاً ألبوم ترافيس The Man Who محقّقاً الأسطوانة البلاتينية تسع مرّات.

لمع نجم «ترافيس» على مر ّالسنين، وتصدّرت ألبومات الفرقة العديد من المهرجانات الموسيقية مثل Glastonbury، وWitness Ireland، وغيرها، فضلاً عن عروض دخلت تاريخ الموسيقى الحديثة مثل Coachella، وMontreux.

أعادت فرقة «ترافيس» إصدار ألبوم The Invisible Band بنسخة جديدة للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين، ويضمّ الألبوم مجموعة من الأغاني الأصيلة، وباقة مختارة من الأغاني المعاصرة، ومقاطع موسيقية متنوّعة ومبتكرة، ومقاطع من حفلات غنائية مباشرة.

وبهذه المناسبة، قال مغنّي الفرقة فران هيلي، وهو مغنٍّ وكاتب أغانٍ وموسيقي إسكتلندي: «أصدرت فرقة ترافيس ألبوم The Invisible Band أوّل مرّة قبل 20 عاماً، وهذا الحفل يمثّل فرصة مثالية للاستماع مجدداً إلى نخبة مختارة من الأعمال التي قدّمتها الفرقة في تلك الفترة. إنه عمل فني رائع يضمّ أشهر الأغاني الفردية مثل Side، وFlowers In The Window Afterglow، وLast Train. من المدهش حقاً أن تلك الأغاني لا تزال تحافظ على مكانتها ورونقها منذ 20 عاماً وإلى يومنا هذا، ونحن نتطلّع إلى إقامة هذا العرض الرائع في دبي».