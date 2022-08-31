مسرح دبي الوطني يختتم ورشة «التمثيل المسرحي»

المصدر: دبي - وام

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اختتم مسرح دبي الوطني ورشة عمل تحت عنوان «التمثيل المسرحي» بمشاركة 11 من المواهب الفنية من الجنسين ومن مختلف الأعمار استمرت شهراً. وتناولت الورشة ــ التي أشرف عليها الفنان المسرحي عبدالله صالح الرميثي ــ مجموعة من الدروس والتمارين المسرحية كالتخيل والارتجال والفنون الأدائية الأخرى بغرض إبراز المواهب لرفد الساحة المسرحية المحلية بدماء جديدة من الشباب.

وقال الفنان عبدالله صالح الرميثي إن الورشة جاءت بهدف تكريس مفهوم الفن المسرحي وتطوير ثقافته وتمكين المواهب من الاطلاع على علوم المسرح المختلفة، حيث أظهر المشاركون في الورشة تجاوباً ملحوظاً في تعلم فن المسرح ورغبتهم في إتقان العمل المسرحي لكي تصل موهبتهم إلى منصات النجاح.

رصد وتقييم

ولفت الرميثي إلى أنه تم تخصيص الأسبوع الثالث من الورشة لتطبيق مشاهد مسرحية عملية من خلال منح المشاركين المجال للوقوف على خشبة المسرح ووضعهم في جو التمثيل الحقيقي للعمل المسرحي، مؤكداً حرص القائمين على الورشة على رصد وتقييم كل المشاركين بشكل أسبوعي لمعرفة مدى تطورهم وجديتهم تجاه الفن الأدائي وحبهم للمسرح.

بدورهم، أعرب المشاركون في ورشة التمثيل المسرحي عن رغبتهم في مواصلة إقامة هذه الورش واستكمالها بفترات زمنية لاحقة، مؤكدين أن الورشة قدمت لهم معلومات مهمة عن فن المسرح.