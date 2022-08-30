معرض 421 يطلق مبادرات وعروضاً جديدة

المصدر: أبوظبي ـ- البيان

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أعلن معرض 421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي التي تُعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة والإبداعية المحلية والإقليمية، عن عروض موسمية جديدة من برنامج التعليم 2022. ويشتمل البرنامج، الذي يستمر طوال العام، على مجموعة من المبادرات لتعزيز التعلم بين الشباب من جميع الفئات العمرية ومستويات المهارة والقدرات، مثل استوديو الناشئة، وورشات عمل تجمع المهن الإبداعية في مركز جميل للفنون وجولات بصحبة مرشدين متاحة للجمهور، وجولات خاصة للجامعات والمدارس، كما يطلق معرض 421 لأول مرة كتاب الرؤية باللمس مصمماً للأطفال والشباب ذوي الاحتياجات البصرية الخاصة والمتوفر في المركز مع تجربة سمعية غامرة ودليل أنشطة المعرض صممت جميعها لجعل معرض 421 في متناول الجماهير الأصغر سنًا وعامة الجمهور. للمزيد من المعلومات حول البرنامج، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز.

تصميم وتطوير

وفي حديثها عن البرنامج، قالت دانة المزروعي، مديرة المبادرات التعليمية في معرض 421: «إن التعليم هو جوهر كل ما نقوم به هنا في معرض 421، حيث يعمل فريقنا باستمرار على تصميم وتطوير برامج مجتمعية متاحة للجميع ولمختلف الفئات العمرية والخلفيات الثقافية. نحن فخورون للغاية ببرامجنا التي تركز على الشباب وتدعو الأطفال وطلبة المدارس الإعدادية والثانوية والجامعات للخوض في تجارب منوعة، تهدف إلى إثارة فضولهم وتلهمهم حب التعبير الإبداعي».

وأضافت: «يسعدنا أن نعمل مع شركاء استثنائيين مثل دائرة التعليم والمعرفة ومؤسسة سدرة، مما يمكننا من العمل مع مجموعات شبابية وإحداث تأثير أقوى داخل مجتمعاتنا».

ويشهد الموسم الجديد عودة استوديو الناشئة بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، حيث تدعم هذه المبادرة طلبة المدارس الثانوية المهتمين بالحصول على شهادة جامعية في الفنون. وتنظر هذه المبادرة في ثلاثة مجالات هي الممارسة في الاستوديو، وجلسة نقاشية حول الملف الفني وتصميم البرامج، والتي صممت لدعم الفنانين الناشئين من الصف العاشر إلى الثالث عشر لإعدادهم للعمل في مجال الفنون.

ويشارك معرض 421 أيضًا في تجمع المهن الإبداعية في مركز جميل للفنون في دبي في وقت لاحق من هذا العام، والذي يتضمن العديد من ورشات العمل المصممة لإعداد طلبة مدارس الثانوية على أفضل وجه للعمل في مجال الفنون.