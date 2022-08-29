الهيئة العربية للمسرح تدعم «القاهرة الدولي التجريبي»

المصدر: الشارقة ــ البيان

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تعاونت الهيئة العربية للمسرح مع إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي (الدورة 29) لدعم المهرجان الذي ينظم من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل، انطلاقاً من تلاقي الإرادات والقناعات والعمل المشترك لتشكيل رأي عام مستنير من خلال المسرح، وإدراكاً أن الفن لغة إنسانية.

وشهد المهرجان وقوف الهيئة إلى جانبه عند عودته بعد التوقف من 2011 وحتى 2016، من خلال دعم متعدد الوجوه لفعاليات شهدها المهرجان، إذ دعمت الهيئة تنظيم 5 ورش في عام 2018، و4 ورش عام 2019، كما تم في عام 2019 توقيع اتفاقية إصدار (خزانة ذاكرة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي) ضمن إصدارات الهيئة العربية للمسرح، وقد تم جمع ورصد كبير لفعاليات الدورات منذ 1988، وتم العمل بإشراف المخرج عصام السيد مع فريق عمل خاص بالمهمة.

مكافآت

أما في هذا العام فضمن التفاهمات مع رئيس المهرجان الدكتور جمال ياقوت وسعت الهيئة رقعة دعمها لتشمل مكافآت أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الكبرى، وأعضاء لجنة تحكيم العروض القصيرة، ودعم إصدارات المهرجان، إضافة لدعم الندوات البحثية والنقدية، وكذلك دعم الورش التي يشهدها المهرجان، إضافة لدعم نشر الرسائل العلمية الذي استحدث هذا العام.

وقال إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح: إن الهيئة العربية للمسرح التي تعمل بتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهو الحريص على الدعم والتعاون والشراكة مع الفعل الثقافي والمسرحي في مصر، ترى أن دعم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مهم لناحية التنوع المعرفي الذي يشهده خاصة في هذه الدورة، كما أن هذا المهرجان كان وما يزال نافذة واسعة لإيقاد روح التجريب والتجديد في المسرح عربياً، وهو الأمر الذي ينسجم مع ناظم عمل الهيئة (نحو مسرح جديد ومتجدد).

وأشاد إسماعيل عبدالله بجهود وزارة الثقافة المصرية التي تبذلها من أجل استمرار وتطوير المهرجان، وجهود رئيسه ومديره وإدارة المهرجان لدفعهم روح التجديد والانتشار الوطني على امتداد محافظات الجمهورية ليعطي المهرجان مردوده الإبداعي لكل الجسد المسرحي المصري.