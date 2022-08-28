المرأة الإماراتية تعزز حضورها في المشهد الثقافي محلياً وعالمياً

المصدر: أبوظبي ـــ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت قيادات نسائية ثقافية إماراتية أن يوم المرأة الإماراتية هو مناسبة للاحتفاء بمسيرة المرأة الإماراتية ونهضتها المكللة بالنجاح والتميز في مختلف المجالات حيث عززت من تواجدها في المشهد الثقافي الإماراتي بطموح وإشراق كما سخرت وقتها وطاقتها من أجل إثبات حضورها في هذا المشهد والعمل على تطوير القطاع الثقافي مثقفة وكاتبة وشاعرة ومؤرخة وفنانة.

وقالت قيادات نسائية ثقافية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام إن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها وعززت حضورها في المشهد الثقافي محلياً وإقليمياً وعالمياً في ظل دعم ورعاية القيادة الرشيدة.. وأكدن دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دعم المرأة الإماراتية وتمكينها في التنمية الثقافية والفنية في الدولة.

وهنأت الأديبة والإعلامية شيخة الجابري رئيسة الهيئة الإدارية لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع أبوظبي نفسها وجميع بنات الدولة بكونها جزءاً لا يتجزأ من هذا الإنجاز التاريخي المهم.

وقالت: إن المرأة الإماراتية تحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة الرشيدة منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان «طيب الله ثراه»، وابنة الإمارات في مركز الاهتمام والرعاية.

وأضافت الجابري خلال الخمسين عاماً الماضية حققت المرأة الإماراتية إنجازات كثيرة ومتعددة ومتنوعة في الحقل الثقافي.

من جهتها أعربت الفنانة التشكيلية الدكتورة نجاة مكي عن فخرها بكونها جزءاً من مسيرة الإنجازات الطموحة في الدولة.. مؤكدة أن المرأة الإماراتية حققت إنجازات كثيرة في جميع المجالات وقد ساهمت في المشهد الإبداعي والثقافي والتواجد الفعلي في المناسبات الدولية في جميع أنحاء العالم ولا يخفى على المتابع لمسيرة الإبداع الفني في الوطن العربي الدور الذي قامت به دولة الإمارات نحو النهوض بالفن وتعظيم دوره في المجتمع لتعزيز العلاقة الوثيقة بين النمو الاجتماعي والنهوض الثقافي.

بدورها، أشارت الكاتبة والروائية فاطمة المزروعي رئيس قسم الأرشيفات التاريخية في الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى أن المرأة الإماراتية كانت وما زالت مسيرتها مكللة بالنجاح والتفوق والتميز في مختلف المجالات الوظيفية والعملية وكل ما من شأنه رفعة البلاد وتقدمها وتطورها.

وقالت إن المرأة الإماراتية من تأسيس بلادنا وقيامها وحتى يومنا شريك رئيس في مسيرة التنمية والنهوض في ظل رعاية الوالدة الكريمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة التي أخذت على عاتقها خدمة المرأة والسعي الحثيث لتطويرها ورفدها بالمؤسسات والهيئات والبرامج التي تستهدف تطور الفتيات ونهوض جيل من النساء القادرات على القيادة والإبداع والابتكار.

وأضافت: نشاهد اليوم المرأة الإماراتية حاضرة في مختلف مجالات الحياة يداً بيد مع شقيقها الرجل للبناء والتعمير والمساهمة في التطور الحضاري.

وبدورها أكدت الكاتبة والباحثة بثينة القبيسي عضو في مؤسسة بحر الثقافة أن المرأة الإماراتية حظيت باهتمام رؤية الدولة وخططها المستقبلية كونها نصف المجتمع وشريكة الرجل في بناء الوطن ونهضته ومن أبرز ملامح هذا الاهتمام تحفيز العقول الشابة وتمكينها من أدوات العلم والمعرفة ولا سيما في النواحي الفكرية والثقافية التي تعبر بصورة جلية عما وصلت إليه المرأة من نضوج عقلي يسهم في القيام بدورها المجتمعي والوطني على أفضل وجه.