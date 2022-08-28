خورخي ميلتشبرغ يعبر «جسر الماء العكر»

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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توفي الموسيقي والملحن خورخي ميلتشبيرغ الذي اشتهر باقتباسه وتسجيله في ستينيات القرن الماضي مقطوعة «إل كوندور باسا» الشهيرة، في باريس عن 93 عاماً، على ما أعلنت السفارة الأرجنتينية الجمعة.ميلتشبيرغ مولود في بوينس آيرس عام 1928 لوالدين بولنديين، وكان يعيش في فرنسا منذ عام 1955. وقد توفي في 20 أغسطس، لكن وفاته لم تُعلن حتى الجمعة من أسرته والسفارة.

وتدرّب ميلتشبيرغ على عزف البيانو، كما كان عازفاً مشهوراً عالمياً لغيتار «تشارانغو». كما أسس ميلتشبيرغ فرقة «لوس إنكاس»، المعروفة أيضاً باسم «أوروبامبا»، في خمسينيات القرن الماضي. وأعاد مع الفرقة توزيع وتسجيل الأغنية الكلاسيكية «إل كوندور باسا» عام 1963، والتي اشتُهرت لاحقًا بنسخة باللغة الإنجليزية أداها ثنائي الفولك روك الشهير سايمن أند غارفنكل في ألبومهما «جسر فوق ماء عكر» عام 1970.