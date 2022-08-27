«بحر الثقافة»: المرأة الإماراتية رسخت مكانتها في كل المجالات

المصدر: أبوظبي - وام

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قالت الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مؤسسة «بحر الثقافة»: إن المرأة الإماراتية رسخت مكانتها في كل القطاعات عبر الاحتفال بيومها، ونوهت بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للمرأة لتؤكد جدارتها في المجالات كافة.

وأضافت الشيخة روضة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «نعتز بهذا التاريخ لأنه منارة تظهر إنجازات المرأة في الإمارات التي تجاوزت ما هو مستحيل، وفتحت الأبواب أمام طموحاتها وما تصبو إليه وأصبحت مميزة بكل مجال، فقد أبدعت ورسخت اسمها واسم بلادها في محافل العالم بفضل تشجيع أم الإمارات».

وأكدت أن المرأة الإماراتية عملت في كل القطاعات وأثبتت نفسها بها، فهي اليوم تجاوزت مرحلة الوظائف والمناصب العادية لتتقلد منصب الوزيرة والسفيرة والمعلمة وغيرها.. وقالت: «المرأة أعطت وأبدعت، وإكسبو 2020 دبي كان خير دليل بعدما تفوقت به النساء وتواجدن بين أروقته».

وشددت الشيخة روضة على أن المرأة الإماراتية حققت الكثير وأبدعت في كل موقع، وأضافت: «نحن في مؤسسة «بحر الثقافة» أسهمنا ولا نزال نسخر إمكاناتنا لدعم الحركة الفكرية والثقافية بهذا الوطن بمساهمة نخبة من العضوات المنتسبات للمؤسسة والمتميزات كلٌ بمجالها».

وقالت الشيخة روضة في ختام كلمتها: «إننا اليوم تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نواصل السير نحو المستقبل يملأنا الفخر والاعتزاز بهذا الوطن».