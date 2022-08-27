حامد السويدي: نجاح واعد ومكانة راسخة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مؤسسة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون «أداس»، على المضامين العميقة للاحتفاء بالمرأة الإماراتية من خلال يوم خاص.

وقال السويدي: «نحتفل بيوم المرأة الإماراتية تقديراً وتكريماً لجهود «ابنة الإمارات» وإنجازاتها التي حققتها على مدار الخمسين عاماً الماضية، حيث سطرت قصص نجاح ملهمة بإسهاماتها وتفانيها على كل الصعد والمستويات. فهنيئاً للمرأة الإماراتية على قيادة رشيدة تدعمها وعلى جهود سيدة الإنجازات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أم الإمارات) التي أسهمت في تمكين المرأة الإماراتية لتلعب دوراً حيوياً في قيادة مسيرة التنمية المستدامة واستشراف المستقبل».