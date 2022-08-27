مريم عثمان: إنجازات بفضل دعم «أم الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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أكدت مريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، أهمية دعم القيادة الرشيدة والذي حظيت به المرأة الإماراتية. وقالت: «لقد استطاعت المرأة الإماراتية أن تحقق الكثير من الإنجازات بفضل دعم القيادة الرشيدة لها، والجهود الهادفة إلى تمكينها، الأمر الذي مكن المرأة الإماراتية من احتلال مكانة عالية في المجتمع الإماراتي».

وأشارت مريم عثمان، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إلى أهمية الاستراتيجية التي وضعت لبناتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والتي شكلت منارة أضاءت طريق المرأة الإماراتية. وقالت: «إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» كانت على الدوام الداعم الرئيس للمرأة الإماراتية والنموذج الذي يحتذى به، وقد مثلت لنا دافعاً قوياً نحو الإبداع والعطاء في كل الميادين والقطاعات الحيوية، وهو ما مكنها من تطوير مواهبها والتربع على عرش القيادة في العديد من المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضاً».

وتابعت مريم التي توجهت بالتهنئة إلى كل نساء الإمارات بهذا اليوم: «نحن كإماراتيات نعتز كثيراً بهذا اليوم، الذي نستذكر فيه النجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية، والمكانة التي حصلت عليها بفضل دعم قيادتنا، وفي الوقت نفسه، نستذكر جهود المرأة الإماراتية التي تبذلها في دعم أصحاب الهمم وقضاياهم وتلبية احتياجاتهم المختلفة، وقد أثبتت المرأة الإماراتية قدرتها في رعاية أبناء هذه الشريحة الذين يستحقون منا كل الاهتمام والمحبة». وواصلت: «في قطاع رعاية أصحاب الهمم، بذلت المرأة الإماراتية الكثير من الجهود، واستطاعت أن تتجاوز كل التحديات وتحويلها إلى فرص، واستشراف مستقبل هذه الشريحة عبر تمكينها في المجتمع».