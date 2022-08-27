«أمير الشعراء» مكافأة إماراتية لفرسان القصيد

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

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وصفوا الشعر منذ القدم بأنه «ديوان العرب» فمكانته قديمة ومتجددة، وفي كل العصور العربية على اختلافها بقي الشعر مادة إبداعية ثرية ترفد المكتبات العربية بالكثير من الدواوين، ولكن مع التغيير الحادث في أسلوب الكتابة والوصول إلى ما يسمى قصيدة النثر والاعتراض الكبير من قبل النقاد والشعراء أنفسهم على هذا النوع وغيره من الشعر، ومنافسة الرواية حتى على لقب ديوان العرب، ظهر في هذا المناخ مسابقة «أمير الشعراء» في عام 2007 وبعد أن كانت تقام كل سنة مرة، أصبحت تقام كل سنتين مرة ليصل عدد مسابقاته لغاية الآن 9 مسابقات، كُرم خلالها الشعراء المتميزون في العالم العربي.

رسالة الشعر

وتنظم مسابقة «أمير الشعراء»، التي تستعد لإطلاق دورتها الجديدة قريباً، لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بهدف النهوض بشعر العربية الفصحى والارتقاء به وبشعرائه، وإحياء الدور الإيجابي للشعر العربي في الثقافة العربية والإنسانية وإبرازه رسالة محبة وبشير سلام.

والمسابقة التي عنونت بـ «أمير الشعراء» مستوحاة من لقب انفرد به ولعقود طويلة الشاعر المصري أحمد شوقي، وتبدأ بالإعلان عن الموسم الجديد واستقبال قصائد الشعراء ومن ثم تقام العديد من المقابلات في عدد من البلدان العربية، إلى أن تختار اللجنة في نهاية هذه المقابلات 48 شاعراً وشاعرة ممن يكتبون الشعر العمودي وشعر التفعيلة لكي يتسابقوا على اللقب من خلال منافسات تقام على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، ضمن مراحل يتأهل فيها الشعراء المتميزون إلى مرحلة جديدة إلى أن تختتم المسابقة بالإعلان عن الفائز بلقب «أمير الشعراء» وهو المركز الأول وإلى جانب آخر تعلن أسماء 4 شعراء يمثلون المراكز الأخرى، وكان افتتح الفوز بالدورة الأولى من المسابقة الشاعر الإماراتي كريم معتوق.

روح المنافسة

استطاعت المسابقة أن تُعرف الجمهور العربي بالشعراء المتميزين وتشجع روح المنافسة بين الشعراء الذين يمتلكون مواهب وتحدد مكانتهم وتساهم بانتشارهم، وقد حرصت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، منذ الدورة الأولى على طبع دواوين الشعراء الذين وصلوا إلى المراكز الـ 5 الأولى إلى جانب جوائز المسابقة حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على لقب (أمير الشعراء) ومليون درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 500 ألف درهم، ويحصل الفائز بالمركز الثالث على 300 ألف، و200 ألف للفائز بالمركز الرابع، أما الفائز بالمركز الخامس فيحصل على مائة ألف.

والملفت في المسابقة أن الجمهور له رأي في تحديد الفائزين حيث خصصت له نسبة مئوية، بجانب النسبة المئوية التي تحددها لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور عبد الملك مرتاض والدكتور صلاح فضل، والذين يستعدون لتقييم الشعراء في الموسم العاشر الذي تم الإعلان عنه خلال يوليو الماضي.