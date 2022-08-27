فنون العالم تلوّن فضاءات دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة عن استضافة دبي لمجموعة مميزة من الحفلات الموسيقية الحية، والأحداث الثقافية، التي ستقام خلال الفترة المقبلة من سبتمبر وحتى أكتوبر 2022. وتضم القائمة على سبيل المثال: عرض الباليه الشهير «روميو وجولييت»، إضافة إلى مشاركة نجوم عالميين مثل فيفتي سنت، وغيرهم الكثير.

وسيتم الحرص خلال هذه الأحداث على الالتزام بتدابير السلامة والصحة العامة، كالدفع دون تلامس، وارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافة الأمان لضمان سلامة جميع الضيوف والفنانين والموظفين.

كوميديا وباليه

موعد مع العائلة تضربه المسرحية الكوميدية الكويتية «موعد مع معاليه»، في «قاعة الشيخ راشد» في مركز دبي التجاري العالمي في 2 و3 سبتمبر. وتنتظر محبي الستاند أب كوميدي أمسية خاصة مع الممثل الكوميدي الأمريكي الفلبيني جو كوي، الذي يقابل جمهوره في دبي في 3 سبتمبر على مسرح كوكاكولا أرينا، وذلك في إطار جولته العالمية «فاني إز فاني وورلد».

أما محبو الباليه فلهم حصة مع سحر حكاية ويليام شكسبير «روميو وجولييت»، من 9 إلى 11 سبتمبر في دبي أوبرا، حيث تعيد «فرقة باليه ولاية جورجيا» إحياء القصة بلوحات راقصة، تظهر تأثير التناحر بين العائلات المرموقة في فيرونا على علاقة حبّ بين شاب وشابة من الطرفين.

وللحماس موعد مع عروض التحدّي والمجازفات ومحاولات تحطيم الأرقام القياسية العالمية، يمكن الاستمتاع بمشاهدة بطل العالم لثلاث مرات «ريمي بيزوارد» وهو يؤدي القفزات البهلوانية التي اشتهر بها، وذلك يوم الجمعة، 23 سبتمبر 2022 في كوكاكولا أرينا.

فيما محبّو فيلم «فوتلوز» على موعدٍ فريدٍ يستعيدون خلاله أحداث هذا العمل الاستعراضي على خشبة مسرح «دبي أوبرا»، مع المسرحية الاستعراضية «فوتلوز» حيث يقدم الفنانان العالميان المقيمان في المملكة المتحدة «جيك كويكيندين» و«دارين داي» أداءً راقصاً على أنغام أغنياتٍ شهيرة، خلال هذا العمل المسرحي الاستعراضي الذي حقّق نجاحاتٍ عالمية، وذلك في الفترة ما بين 5 إلى 8 أكتوبر المقبل.

أما في الفترة ما بين 27 إلى 30 أكتوبر، فهي موعد مشاهدة إنتاج راقص مذهل في عرض يحتفي بالذكرى الـ 25 لإطلاق «ريفردانس». العرض الحماسي الذي أعادت الفرقة ابتكاره بطريقتها المميزة، ويضم لوحات راقصة إيرلندية أصيلة صُممت على نغمات موسيقى حائزة على جائزة غرامي، ويضمّ مؤلفات موسيقية جديدة للملحن بيل ويلان.

حفلات وترفيه

تستضيف «كوكا كولا أرينا» مجموعةً من أبرز النجوم الفلبينيين في عالم الغناء والموسيقى والترفيه، خلال عطلة نهاية الأسبوع يوم 2 سبتمبر مع «بينوي بييستا»، المهرجان الموسيقي والكوميدي. فيما محبّو موسيقى «بوليوود» على موعدٍ مع الموهوب نجم الموسيقى «سونو نيغام»، في «كوكا كولا أرينا» في 10 سبتمبر المقبل. أما عشاق الموسيقى الكلاسيكية، فأمامهم فرصة مشاهدة عرض «لا ترافياتا» الشهير لجوزيبي فيردي في 13 و 14 سبتمبر المقبل في دبي أوبرا.

وتشمل الأجندة، أمسية خاصة لمحبّي نجم الغناء البنجابي «ساتيندر سرتاج» الذي سيحيي أوّل حفلة له في دبي، تستضيفه «ذا أجندا» في 17 سبتمبر.

وفي 17 سبتمبر أيضاً، تستضيف «دبي أوبرا» الكاتبة والمغنّية الفرنسية - الكندية «مارغو سوفيه»، حيث ستقدّم نجمة موسيقى «البوب» و«الروك» مجموعة أغنيات تمزج فيها بين موسيقى الحجرة وموسيقى» «الهاوس» والإيقاعات.

وللراغبين باستعادة العصر الذهبي لأغنيات النجم الأسطوري الراحل «مايكل جاكسون»، حفل «ملك البوب» في تحية للنجم الأسطوري يُقام في «دبي أوبرا» في 23 و24 سبتمبر، حيث يؤدّي الفنان «رودريغو تيزر» أجمل الأعمال الفنية التي اشتهر بها «ملك البوب».إلى جانب ذلك يقدم النجم «كورتيس جيمس جاكسون الثالث»، المعروف بلقب «50 سنت». الأمسية الوحيدة له في دبي، ضمن جولته العالمية «غرين لايت غانغ»، وتستضيفها «كوكا كولا أرينا» في 30 سبتمبر. وفي أول أكتوبر، تعود «فرقة دبي أوبرا الكبرى» لإحياء حفل «كلاسيكيات الجاز»، البرنامج الموسيقي الرائع لمحبي هذا النوع من الموسيقى.

أما محبّو النجم العالمي الشاب «جاستن بيبر» في منطقة الشرق الأوسط فعلى موعدٍ لا يفوت مع الحفل الموسيقيّ الضخم الذي يحييه في دبي في كوكا كولا أرينا، ضمن جولته العالمية «جاستيس» يومي السبت والأحد في 8 و9 أكتوبر.

فيما أجواء الموسيقى بأساليبها المتنوّعة تحضرها المنصة الموسيقية الرائدة «كوك ستوديو» باكستان إلى دبي، مع أوّل عرضٍ لها في دولة الإمارات يُقام في 14 أكتوبر.

ومن دمشق، يحل المايسترو السوري إياد الريماوي، في حفل يوم 15 أكتوبر في دبي أوبرا، الذي يحمل عنوان «أمسية واحدة في دبي أوبرا».

ومحبّو فرقة «ترافيس» الشهيرة في عالم موسيقى «الروك البديل» على موعدٍ للاستمتاع بالحفل الذي يحملها إلى دبي مجدّداً بتاريخ 17 أكتوبر، مع النجوم فران هايلي وأندي دنلوب ودوغي ياني ونيل بريمروز. فيما يعطي النجم جورج إزرا، موعداً لجمهوره في «كوكا كولا أرينا» في 21 أكتوبر.