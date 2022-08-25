رحلة تعليمية إلى إيطاليا لمنتسبات أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة

المصدر: روما ــ وام

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نظمت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة رحلة تعليمية إلى العاصمة الإيطالية روما ومدينة فلورنسا بمشاركة 10 من منتسبات الأكاديمية في أقسام الرسم والنحت.

تهدف الرحلة التعليمية إلى صقل مهارات منتسبات الأكاديمية وإفساح المجال لهن للاحتكاك مع الفنانين العالميين والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم. حيث شمل برنامج الزيارة مجموعة من الأماكن الفنية الأثرية وكان من أبرزها زيارة متحف الفاتيكان وكنيسة سان بيتر، حيث تم التركيز على أعمال الفنان مايكل أنجلو، كما تم التعرف على لوحات الفنانين ليوناردو دافينشي وكارافاجيو وبيرنيني.

ورش عمل

وخلال الزيارة شاركت منتسبات الأكاديمية في العديد من ورش العمل في الرسم والنحت، كان من أبرزها ورش عمل مع الفنانة جيويا ريالي علاوة على حضور ورشات نحت ليوم كامل قدمها فنانون إيطاليون، إضافة إلى ورشات عمل في الموزاييك وورشتين في الرسم بالزيت والألوان المائية على القماش والورق.

وأوضح علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة أن الهدف من تنظيم الأنشطة التعليمية لمنتسبي أكاديمية الفجيرة للفنون في الخارج، هو تنمية وصقل مهارات منتسبي الأكاديمية وخلق أجواء تفاعلية لإتاحة فرص التعلم والاستفادة من تجارب الفنانين العالميين الثقافية والحضارية، وذلك بما ينسجم مع توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

دور مهم

ولفت إلى أن هذه الزيارات الفنية تلعب دوراً مهماً في رفع الوعي الفني للمشاركات في الفنون البصرية وتسهم على زيادة التعاون الحقيقي بين الأكاديمية والمؤسسات الفنية في الخارج.

من جانبهن توجهت المشاركات في الرحلة التعليمية بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على الدعم الكبير الذي تتلقاه طالبات أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وإتاحة الفرصة لهن في التعرف على الثقافات الفنية المتنوعة والاستفادة من تجارب الفنانين العالميين في الخارج.