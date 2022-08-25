مجسمات فنية ضخمة تجول في شوارع دبي ومناطقها

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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حيوانات ضخمة وأشكال عملاقة وجدت طريقها إلى دبي أخيراً، في مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، هي عبارة عن إبداعات هندسية فريدة في فن طي الورق، الأوريغامي والفن الرقمي، للفنان المقيم في دبي، روهيث راو.

ويعرض الفنان في الفيديو تصميمات كلاسيكية داخل أماكن شهيرة في دبي، فنشاهد افتراضياً بجعات تسير فوق الماء أمام منتجع أتلانتس، وطائرات ورقية تحلق فوق شارع الشيخ زايد وقوارب عملاقة ترسو بجوار برج العرب وديناصورات تجول في شوارع المدينة ومراوح ورقية دوّارة تنتشر في كل مكان، وأحصنة وأشكال هندسية جميلة كثيرة تشكل بهجة للعين.

ووفقاً لمصادر إعلامية، ينسب الفنان الإلهام في مشروعه «الأوريغامي» إلى ابنته فيبانشي البالغة من العمر 7 سنوات، والتي لطالما حلمت بمشاهدة أكبر مجسم أوريغامي في العالم. ويزعم أنه استخدم في مشروعه الذي باشر فيه في 8 أغسطس، برنامج «مايا» الاحترافي الثلاثي الأبعاد لإنشاء شخصياته والمؤثرات في صنع النماذج، وما بعد الإنتاج والتتبع برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية «أدوب افتر إفكت».

ويعمل روهيث بالفن الرقمي، ويمتاز بأعمال فنية تستخدم التكنولوجيا الرقمية كجزء من عملية الإبداع أو العرض أو أكثر تحديداً كفن حسابي يستخدم الوسائل الرقمية ويتفاعل معها.

تولى لمدة 13 عاماً مهمة مدير إبداعي ومشرف على التقنيات ثلاثية الأبعاد وفنان أول في دبي. وتشمل تطبيقاته البرمجية «مايا» والـ «زد برش» لتحقيق جودة عالية. وقد حصد أكثر من 100 ألف مشاهدة على صفحة «بيهانس» الخاصة به حيث ينشر بانتظام تصميماته الأصلية.

وعلى «يوتيوب» تضم قناته مجموعة واسعة من مقاطع الفيديو المرتبطة بعمله المستقل واهتماماته، وهي تحيط بدبي والإمارات أساساً، إلا أن محتواها يشمل أيضاً دولاً أخرى وقضايا مثل الوعي البيئي وغيره.

ويمتاز الفيديو الأخير الذي صنعه عن دبي بوجه خاص بأنه ملخص سريع لقدراته المثيرة للإعجاب، لا سيما لجهة تسليطه الضوء على كفاءته في الإخراج الفني والنمذجة والتركيب والعرض والعديد من المهارات الأخرى.