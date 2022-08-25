«الإمارات للفنون» تختتم مهرجان الورش الصيفية

المصدر: الشارقة ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، مجموعة متخصصة من الورش الفنية، بمقرها بمنطقة الفنون في الشارقة، ضمن «مهرجان الورش الصيفية» والتي قدمها فنانون خبراء ومختصون في مجال الفنون البصرية، والذين شاركوا معارفهم الريادية وخبرتهم الفنية، ونظمت الجمعية مجموعة متنوعة من الورش منذ يوليو الماضي واستمرت حتى 23 الشهر الجاري، وتهدف الورش إلى صقل مهارات الفنانين وتبادل الخبرات بين مختلف الأجيال ومن مختلف المدارس.

وقال سالم الجنيبي رئيس الجمعية عن مهرجان الورش الصيفية: «تحرص جمعية الإمارات للفنون التشكيلية منذ تأسيسها على دعم ورعاية الإبداعات، بمختلف أنواع النشاط، من معارض عامة وخاصة وندوات وورش فنية، ويوفر مهرجان الورش الصيفية مساحة للتجاور الفني والبصري، والاستفادة من الخبرات الفنية لنخبة من الفنانين من أعضاء الجمعية، واستقطاب العديد من الفنانين والموهوبين من أعمار مختلفة، لاكتشاف القيم الجمالية والفنية، والإبداع بمختلف التقنيات والأساليب».

وقدمت الفنانة الدكتورة كريمة الشوملي الأستاذ المساعد في كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، ورشة الطباعة باللينو لمجموعة من الفنانين من أعضاء الجمعية وطيف واسع من المشاركين.