افتتاح جائزة اليونسكو - الشارقة للثقافة العربية في ساو باولو

المصدر: ساو باولو ـ وام

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شارك إبراهيم سالم العلوي القنصل العام لدولة الإمارات في ولاية ساو باولو البرازيلية، في حفل افتتاح جائزة اليونسكو - الشارقة للثقافة العربية في نسختها الـ19 وتكريم الفائزين في النسخة الـ18، والذي أقيم في مقر الغرفة التجارية العربية البرازيلية في ولاية ساو باولو. وأعرب العلوي في الكلمة الافتتاحية خلال الحفل - عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دوره وجهوده في المجال الثقافي على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، والتي أثمرت بتعاون منظمة اليونسكو مع إمارة الشارقة لرعاية جائزة اليونسكو - الشارقة للثقافة العربية التي تُمنح سنوياً للأفراد أو الجماعات أو المؤسسات التي عملت على المساهمة في نشر الفن والثقافة العربية.

وأوضح أن الهدف السامي لهذه الجائزة هو تسليط الضوء على الأعمال العربية ودعمها ومساندة القائمين عليها وتشجيع الآخرين بالمساهمة في نشر الفن والثقافة واللغة العربية حول العالم.