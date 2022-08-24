فنانو «آرت بي أبارت» بدبي يقدمون إبداعات فنية لأول مشروع مشترك لجمع التبرعات

المصدر: دبي ــ البيان

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حظي «آرت بي أبارت» (Art be a Part)، وهو مجتمع فنانين جديد تم تأسيسه في دبي، بدعم قوي لخططه الهادفة إلى مساعدة الأطفال المحرومين والمساهمة في القضايا الإنسانية الأخرى.

وأطلقت الناشطة في مجال العمل الخيري والفنانة مِدها ناندا رسمياً اليوم مبادرة «آرت بي أبارت» التي تسهم في تعزيز نجاحات دبي العطاء، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

هذا وقد قامت مجموعة دولية من الفنانين المنضمين إلى مجتمع «آرت بي أبارت» بتقديم لوحات فنية وأعمال فوتوغرافية لأول مشروع مشترك لجمع التبرعات خاص بهذا المجتمع.

100 ألف دولار

ومن بين هؤلاء الفنانين ممثل هوليوود والموسيقي لوك جوس الذي طوّر شغفه بالرسم خلال فترة الإغلاق التي تزامنت مع انتشار جائحة كوفيد19، وساهم بلوحتين فنيتين قيمتهما 100 ألف دولار أمريكي لطرحهما بالمزاد الذي سيقام في فندق تاج دبي بتاريخ 17 سبتمبر المقبل.

ويقام المزاد كجزء من مهرجان ومؤتمر «تيلت»، وهو قمة صانعي التغيير العالمي الذي يجمع قادة الفكر والرؤساء التنفيذيين والمبدعين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم. وسيتم تخصيص عائدات المزاد لدعم كل من دبي العطاء ومنظمة اليونيسف في الهند.

وفي هذا الإطار، قالت الناشطة الخيرية والفنانة مدها ناندا: «إنني سعيدة بالاستجابة التي تلقيناها بشأن إطلاق مجتمع «آرت بي أبارت». وإنه لمن دواعي سروري تقديمنا الدعم لدبي العطاء، ونتطلع بشغف إلى تمكين كل فنان ينضم إلى مجتمعنا للعب دور نشط في مساعدة القضايا الإنسانية القريبة من قلوبهم. يسعدني أيضًا قدرتنا على دعم يونيسف الهند، وتوحيد جهودنا لتحقيق أهدافنا».

مثال مميز

وقال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء: «يعد الفن وسيلة قوية لإحداث تغيير إيجابي. وتُعتبر المنصات الإبداعية مثل مجتمع «آرت بي أبارت» مثالاً مميزاً لما يمكننا تحقيقه عندما نعمل معاً بروح جماعية لجعل عالمنا مكاناً أفضل للجميع. نحن ممتنون لـ«آرت بي أبارت» للتعاون مع مجتمع الفنانين من أجل دعم جهودنا المتمثلة في تغيير حياة الأطفال والشباب من خلال توفير فرص التعليم السليم لهم».

بدورها قالت فيروز تقي الدين، رئيسة قسم الشراكات وتعبئة الموارد في مكتب اليونيسف بمنطقة الخليج في دبي: «تسهم مثل هذه الشراكات في دعم جهود الإنسانية لليونيسف وتمكنها من تحقيق أهدافها الطموحة وتقربها أكثر من الأطفال المحرومين حول العالم. إنه ليسعدنا في اليونيسف أن نكون شركاء لمبادرة مبتكرة ومتميزة مثل «آرت بي أبارت»، والتي تجمع بين الفنانين وفاعلي الخير وأفراد المجتمع، وتشجعهم على تبني المبادرات والأعمال الإنسانية ودعم جهود اليونيسف في تحسين حياة الأطفال في الهند».

ويهدف مجتمع «آرت بي أبارت» إلى مساعدة الفنانين الصاعدين الذين يحتاجون إلى منصة لعرض إبداعاتهم، كما سيقدم المساعدة للأطفال والمجتمعات والحيوانات والطبيعة التي تم إهمالها أو تجاهلها أو نسيانها بالتعاون مع هؤلاء الفنانين. ويتمحور أحد أهدافه الرئيسية على دعم الأطفال المحرومين في أكثر المناطق النائية في الهند.