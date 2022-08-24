طرح الإعلان الأخير لـ«سيد الخواتم» قبيل العرض الأول للمسلسل الشهير

المصدر: دبي - البيان

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شهد اليوم إطلاق الإعلان الأخير لمسلسل سيد الخواتم: خواتم القوة من خلال خدمة برايم فيديو. وسيجري إطلاق أول حلقتين من الدراما متعددة المواسم عبر خدمة برايم فيديو، في أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم يوم الجمعة 2 سبتمبر، مع عرض حلقات جديدة كل أسبوع.

ويقدم المقطع الدعائي الجديد الذي تبلغ مدته دقيقتين و36 ثانية لمحة عن المسلسل الجديد الذي طال انتظاره، ويلقي الضوء على الدراما الملحمية لتاريخ العصر الثاني من ميدل إيرث، ويكشف كيف ستجتمع شخصيات تولكين الأسطورية والمحبوبة معاً لمواجهة جميع الصعاب والعقبات عبر مسافات كبيرة للحماية من عودة الظهور المخيف لأشرار ميدل إيرث. وتتقاطع الأقدار ويتم اختبار العديد من الشخصيات في مواجهة الشر الوشيك.

شخصيات

ويضم المقطع الدعائي الشخصيات الرئيسة في المسلسل الشهير وهم، جالادريل (مورفيد كلارك)، إلروند (روبرت أرامايو)، ملك الملوك جيل- جالاد (بنجامين والكر)، سيليبريمبور (شارلز إدواردز)، هارفوتس إلينور «نوري» براندي فوت (ماركيلا كافيناف)، ولارجو برانديفوت (ديلان سميث)، والغريب (دانيل وايمان)، نومينورينس إيسلدور (ماكسيم بالدري)، إيارين (إيما هورفاث)، إيليندي (ليود يوين)، فارازون (ترايستان جرافيل)، الملكة ريجنت ميريل (سينثيا أداء- روبنسون)، ملك الأقرام دورين الثالث (بيتر مولن)، الأميرة دورين الرابعة (أوين آرثر)، الأميرة ديسا (صوفيا نومفيت)، ساوثلاندرز هالبراند (تشارلي فيكرز) ، برونوين (نازانين بونيادي)، وسيلفان إلف أروندير (إسماعيل كروز كوردوفا).