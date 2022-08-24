كوريا الجنوبية تستضيف اثنين من أكبر المعارض الفنية العالمية

المصدر: سيئول ــ د ب أ

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من المقرر أن تستضيف العاصمة الكورية الجنوبية سيئول اثنين من أكبر المعارض الفنية على مستوى العالم في الشهر المقبل، حيث ستتحول إلى أكبر سوق خاصة لفن الرسم في قارة آسيا، بحسب ما أوردته شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء.

وستستضيف سيئول معرض «فريز سول» الذي ينظمه معرض «فريز» للفنون، وهو من أكبر ثلاثة معارض فنية على مستوى العالم، ومعرض «كياف» للفنون الذي يعد أكبر المعارض الفنية الكورية بشكل متزامن، في مجمع «كويكس» للمعارض بجنوب العاصمة.

وستشارك نحو 110 مؤسسات فنية من 21 دولة، في معرض «فريز سول» المقام خلال الفترة من الثاني وحتى الخامس من سبتمبر، لتقديم مختلف الأعمال الفنية للفنانين البارزين والجدد.

وفي الوقت نفسه، سوف تشارك 164 مؤسسة فنية من 17 دولة في معرض «كياف» في نسخته الحادية والعشرين، المقام خلال الفترة من الثاني وحتى السادس من الشهر نفسه لتقديم أعمال فنية مختلفة محلية وأجنبية.