أمسيات دبي.. موسيقى وفن وفرح يعم المدينة

المصدر: دبي ــ جاسم حمد

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لا حدود للمتعة والفرح والإبهار في دبي، إذ تواصل المدينة عروضها الترفيهية وحفلاتها الفنية التي يحييها مبدعون عرب وعالميون، مطلقين العنان لإبداعاتهم وأنغامهم لتصدح في فضائها الواسع، حاملة قلوب عشاق الفن والموسيقى على جناحي المتعة والتشويق، ليعم المرح كافة أرجاء هذه المدينة الساحرة التي تحكي قصة فرح لا ينتهي يعيشه ساكنوها وزوارها على مدار العام.

وفي هذا الإطار، تحيي الفنانة بلقيس حفلاً فنياً، ضمن سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» الموسيقية من «فعاليات صيف دبي»، في 27 أغسطس الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، إذ ستقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيها التي ستسافر بالجمهور إلى عالم مليء بالمتعة والترفيه.

وشوقت بلقيس جمهورها لحضور حفلها المقبل، إذ نشرت «بوستر» الحفل على حسابها في «تويتر» وكتبت مغردة: ألتقي بكم في دبي الساحرة بليلة لا تنسى ضمن احتفالات Beat the Heat، وجارٍ تحضير برنامج موسيقي مميز.

كما نشرت «بوستر» الحفلة على حسابها على «إنستغرام» وكتبت: «بمناسبة مرور 25 سنة على مهرجان صيف دبي.. الخبر الحلو أني رح أكون موجودة بالمهرجانات بتاريخ 27 أغسطس بالتعاون مع أنغامي في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي».

وستشارك الفنانة جوري القطان، صاحبة الأغنية الشهيرة «كذا ولا كذا» التي حققت نحو 6 ملايين مشاهدة، في حفل بلقيس المرتقب، وستؤدّي مجموعةً من أغنياتها بصوتها المميّز وأسلوبها الخاص.

يذكر أن الفنانة بلقيس أطلقت أخيراً «ديو» مع الفنان كاظم الساهر، حمل عنوان «أهل العشق»، وقد لاقى نجاحاً وتفاعلاً كبيرين من الجمهور.

«إلكترو هاوس»

كما سيكون عشاق موسيقى «إلكترو هاوس» على موعدٍ لا يمكن تفويته مع الحفل الموسيقي الذي تستضيفه «كوكا كولا أرينا» في 26 أغسطس الجاري، ويجمع اثنين من أشهر فناني هذا النوع من الموسيقى في العالم، إذ سيستمتع جمهور دبي بأداء «الدي جي» البريطاني-النرويجي آلان ووكر الذي سيطلّ بقناع الوجه الذي اشتهر به، وإلى جانبه «الدي جي» العالمي نايلز هولوويل-دار الشهير بلقب كشمر.

وسيعيش جمهور دبي أروع الأجواء الموسيقية الراقصة على أنغام أعمال «ووكر»، من ألبومه Faded الحائز جائزة بلاتينية، إلى جانب موسيقى Alone وDarkside وغيرهما، قبل أن يعتلي «كشمر» خشبة المسرح لتقديم مقطوعاته الموسيقية الرائعة المستوحاة من جذوره الهندية، مثل Jammu وBazaar وDharma وغيرهما.

كوميديا

ويعود الممثل الكوميدي الأمريكي - الفلبيني جو كوي إلى دبي، لتقديم أمسية مليئة بالضحك في «كوكا كولا أرينا» 3 سبتمبر المقبل، ضمن جولته العالمية «فاني إز فاني وورلد».

يطلّ هذا الكوميدي الموهوب في برنامج «تشيلسي لايتلي» التلفزيوني، وشارك عدة مرات في برنامج The Tonight Show مع جيمي فالون، إلى جانب برنامج @midnight مع كريس هاردويك وبرنامج «جيمي كيميل لايف» وغيرها.

تحفة فنية

ويمثل الحفل الغنائي «Ghostly Kisses» الذي ستحتضنه دبي أوبرا في 17 سبتمبر المقبل مشروعاً موسيقياً متكاملاً لمارغو سوفيه، المغنية وكاتبة الأغاني الفرنسية الكندية، يتضمن الحفل مجموعة من الأغاني من ألبومها الأول «Heaven, Wait»، بالإضافة إلى أغانٍ أخرى مثل Empty Note، وHeartbeat.

ويقدم عرض «روميو وجولييت»الذي تستضيفه دبي أوبرا في 9 سبتمبر المقبل، فرصة للاستمتاع بمشاهدة التحفة الفنية التي ألفها وليم شكسبير، «روميو وجولييت»، من خلال عرض فني نابض بالحياة تقدمه «فرقة باليه جورجيا».