جامعة نيويورك أبوظبي تُعيّن الكاتب وولي سوينكا الحائز على جائزة نوبل أستاذاً في قسم المسرح

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي تعيين وولي سوينكا، الحائز على جائزة نوبل للآداب، أستاذاً للفنون في قسم المسرح بالجامعة اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل.

وينضم سوينكا إلى برنامج المسرح في جامعة نيويورك أبوظبي بدوام كامل، ما يمنح الطلاب والمدرّسين فرصة التواصل مع واحد من أعظم المفكرين في العالم، إذ يمتاز سوينكا بكونه فناناً وكاتباً مسرحياً متعدد التخصصات وشاعراً وكاتب مقالات وموسيقياً وفيلسوفاً في مجال الفنون ومدرساً أكاديمياً واسع الاطلاع وناشطاً في حقوق الإنسان، يتصدر قائمة أعظم كُتّاب أفريقيا المعاصرين.

ويمثّل تعيين سوينكا أستاذاً في قسم المسرح إنجازاً مهماً في إطار الاستراتيجية الأكاديمية للجامعة، ومهمتها كمؤسسة تعليمية بارزة في أبوظبي. ويلعب سوينكا دوراً مهماً في ترسيخ حضور الجامعة في مجال الفنون، وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الجامعات في مجالي التعليم والأبحاث على مستوى العالم.

تحفيز الأفكار

وقالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: «نفخر بانضمام وولي سوينكا الفنان المعروف والمدرّس والناشط الحقوقي والشخصية العالمية المرموقة والحائز على جائزة نوبل، إلى مجتمع جامعة نيويورك أبوظبي. تمثّل أبوظبي مركزاً لتبادل التقاليد الثقافية والفنية، ما يعزز قدرة الجامعة على تحفيز وقيادة الأفكار المبتكرة في هذا المجال. يسرنا نيل فرصة المشاركة في مساهمات سوينكا الفكرية وتقديم ابتكارات فنية ورسم توجهات وممارسات ومبادئ جديدة للتفاعل مع تاريخنا وإنسانيتنا».

إرث عظيم

من جانبه، قال أرلي بيترز، عميد جامعة نيويورك أبوظبي: «نجح سوينكا في بناء إرث عظيم حظي بشهرة عالمية بفضل قدرته على تطوير فهم شامل وإنشاء معارف تستند إلى المبادئ. ويتجسد إرثه الحقيقي طويل الأمد في أجيال الطلاب الذين درّسهم ووجّههم، والمدرسين الذين قاموا بترجمة وتطوير أفكاره وتوسيع نطاقها، ونتشرف بالمشاركة في هذه المسيرة الحافلة بالمساهمات المتجددة التي يمتد تأثيرها إلى الأجيال القادمة».

ونشر سوينكا أكثر من 90 عملاً فكرياً تناولت رؤيته للأدب والتقاليد، والإبداع والقوة، إضافة إلى الحيوية وطريقة سير العملية الفنية. وحاز سوينكا على درجة الأستاذية وحاضر في العديد من الجامعات، بما في ذلك جامعات هارفرد وإيموري ولويولا ماريماونت وييل في الولايات المتحدة. وهو عضو فاعل في منظمات دولية فنية وحقوقية عدة.

دعوة مشتركة

انضم سوينكا إلى جامعة نيويورك أبوظبي بصفة كاتب مقيم في عام 2019، حيث ألقى محاضرة في معهد جامعة نيويورك أبوظبي، استجابة لدعوة مشتركة من برامج الدراسات الأفريقية، والسينما والإعلام الجديد، والتاريخ، والأدب والكتابة الإبداعية، والمسرح، وبدعم من الأقسام الأخرى في الجامعة.

ويمثل برنامج المسرح في جامعة نيويورك أبوظبي مختبراً أكاديمياً وفنياً يتخصص في الأبحاث المسرحية، والمنح الدراسية، والممارسة المسرحية. وتحفز التخصصات المسرحية المتاحة في جامعة نيويورك أبوظبي ثقافة الممارسة والتفكير، وتعزز مفهوم الإبداع والتميز، حيث يتمثل هدفنا الرئيسي في تنمية وإيجاد شريحة من المواطنين الفنانين، الذين تؤدي مساهماتهم المسرحية إلى توسيع نطاق هذه الفنون في المجتمع، وإحداث التغيير الإيجابي في العالم. ويتعاون خريجو برنامج المسرح في الجامعة مع غيرهم من الفنانين والعلماء والباحثين العاملين في مختلف التخصصات، والذين بوسعهم ابتكار ممارسات ثقافية جديدة ومتداخلة، تعمل على صياغة مفهوم ومعايير المسرح في القرن الحادي والعشرين.